Valeria Marini contro Nino Frassica, "mi ha offesa a Sanremo": le lacrime e la richiesta di scuse pubbliche

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A più riprese Valeria Marini ha fatto avanti e indietro nello studio di Caterina Balivo durante la puntata de La volta buona, in lacrime, ripensando alla battuta fatta da Nino Frassica nel corso del Festival di Sanremo 2026. Ora la showgirl pretende le scuse pubbliche del comico, che già avrebbe provveduto a scusarsi in privato. Ma questo all’attrice di Bambola non basta.

Valeria Marini attacca Nino Frassica

Con sommo sbigottimento di Caterina Balivo, nel corso della puntata de La volta buona andata in onda mercoledì 4 febbraio Valeria Marini si è lasciata andare in uno sfogo contro Nino Frassica.

Il Festival di Sanremo 2026 è terminato sabato 28 febbraio, e i fumi della kermesse ancora aleggiano sul piccolo schermo. Ne sa qualcosa la showgirl, che si mostra ancora sofferente per una battuta fatta da Nino Frassica sul palco dell’Ariston.

“È stato terribilmente offensivo“, ha detto Marini, che ha definito “dolorose” e “fuori luogo” le parole del comico. Ha aggiunto, singhiozzando: “Sono stanca dei soliti luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo: denigrare e disprezzare chi ha successo mi ferisce profondamente”.

Caterina Balivo ha cercato di farle capire che Frassica, essendo un comico, fa battute su chiunque, ma Valeria Marini non accetta questa verità: “Sì, ma perché denigrarmi?”. Quindi l’appello: “Aspetto le scuse pubbliche, magari per la Festa della Donna“, dunque nella più nota Giornata Internazionale della Donna.

La battuta al Festival di Sanremo

In uno sketch sul teatro dell’Ariston Nino Frassica aveva scherzato sulla showgirl: “Recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, è gonfiata”. Questa la frase che non è andata giù a Valeria Marini.

Nello studio di Caterina Balivo ha ricordato che in passato ha “lavorato con lui” e per questo “ci sono rimasta malissimo”. “Ho pianto e continuo a piangere, mi ha ferita molto“, ha aggiunto.

La frecciatina ad Aldo Cazzullo

Durante il suo sfogo, come abbiamo visto, Marini ha condannato il disprezzo verso chi ha successo. A proposito di questo ha lanciato una frecciatina contro Aldo Cazzullo: “È per questo che ha vinto la canzone di Sal Da Vinci e Aldo Cazzullo ha scritto una della sue ‘cazzullate’“.

Il vicedirettore del Corriere della Sera, infatti, dopo la vittoria del cantautore napoletano ha scritto che “settant’anni fa” una canzone come Per sempre sì, che il giornalista ritiene “banale e scontata”, sarebbe stata “bocciata sonoramente”. Quindi la stoccata: “Per sempre sì potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra“.