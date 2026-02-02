Valeria Marini si schiera con Signorini e attacca Medugno, "si è cercato lo scandalo per mancata visibilità"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Valeria Marini è intervenuta sul caso Signorini e ha attaccato Medugno, dicendo di avere visto molti messaggi inviati al conduttore da chi cercava un provino per entrare al Grande Fratello e sostenendo che, quando la visibilità non è arrivata, “si è cercato lo scandalo”. Durante l’intervento sono arrivate anche precisazioni sulle chat.

Valeria Marini difende Signorini e attacca Medugno durante “Non è la Tv”

Valeria Marini è intervenuta nel corso della puntata di Non è la Tv, podcast di Fanpage.it, affrontando anche il caso che ha coinvolto Signorini e Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Marini ha spiegato di essersi espressa a favore di Signorini perché lo ha ritenuto oggetto di un attacco sproporzionato. Ha detto di avere visto “con i suoi occhi” molti messaggi arrivati al conduttore e ha aggiunto che, a suo giudizio, “non è la verità” quella che è circolata.

ANSA

Nella stessa intervista ha sostenuto che Signorini, nella sua posizione, ha ricevuto tante proposte e tante richieste. Ha riconosciuto che “magari ha sbagliato a rispondere”, ma ha insistito sull’idea che la vicenda sia stata costruita per alimentare un caso mediatico.

I messaggi per entrare al Grande Fratello

Marini ha poi collegato le sue parole a quanto ha detto di aver visto durante l’edizione del Grande Fratello in cui ha partecipato anche Medugno: “Avevo visto e so che molti messaggi erano inviati a scopo di avere in futuro visibilità – ha dichiarato, per poi aggiungere – Quando la visibilità non c’è stata, si è cercato lo scandalo”

In quanto conduttore, Signorini eva “tantissimi messaggi e tantissime proposte” e, secondo la showgirl, alcune di quelle conversazioni siano state poi “usate, rigirate contro di lui” da chi cercava attenzione mediatica

Poi, continuando a parlare delle richieste e dei tentativi di ottenere un provino, la Marini ha ribadito l’accusa diretta: “È palese che Medugno cercava visibilità”.

Il contesto del caso Signorini

Le dichiarazioni di Marini sono arrivate nei giorni in cui si è parlato delle puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona e delle accuse che ne sono seguite, in seguito alle quali Signorini ha scelto l’autosospensione da Mediaset.

Durante il podcast è però arrivata anche la precisazione della giornalista Stefania Rocco, che ha chiarito che le chat finite a Corona “non le ha consegnate Antonio Medugno” e che l’ex gieffino si è ritrovato coinvolto nel caso senza aver gestito direttamente quel passaggio.

Nella stessa puntata Marini ha spiegato pure perché ha pubblicato una foto con Corona, raccontando di conoscerlo da tempo e di averlo contattato per chiedergli perché l’avesse inserita in Io sono notizia, pur sostenendo di non avere nulla a che fare con “Vallettopoli”.