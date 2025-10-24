Valerio Morigi al cinema con RIP, una commedia umana e surreale su cosa viene "dopo": l'intervista all'attore

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

RIP, presentato ad Alice nella Città e al cinema dal 23 ottobre, è un film che parla di ciò che viene dopo. Dopo la morte, certo, ma anche dopo le assenze, dopo gli sbagli, dopo le cose che non si sono dette in tempo. Una commedia umana e surreale, diretta da Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis, che ha al centro della storia Leonardo, un cinico autore di necrologi che cambia quando incontra un gruppo di fantasmi eccentrici e vitali, tra cui lo spirito del padre Marcello, tornato giovane e ignaro del suo passato anaffettivo. Valerio Morigi è Marcello, un personaggio vitalissimo, fuori dagli schemi, capace di spiazzare e commuovere. Un ruolo potente, costruito su misura per un attore dalla traiettoria sorprendente. L’attore ha attraversato vent’anni di cinema, teatro e televisione, recitando in italiano, inglese, tedesco, portoghese e perfino latino, muovendosi tra produzioni internazionali (Barbari, Rio Connection), serie italiane di culto (L’onore e il rispetto, Baciamo le mani, Tutta colpa di Freud) e progetti d’autore. Ma non è solo attore: è anche fondatore di una scuola, produttore, formatore e padre di tre figli. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Valerio Morigi ripercorre le tappe più significative della sua traiettoria, alternando riflessioni personali, ricordi di set e visioni sul mestiere dell’attore. Con un approccio sincero, diretto, mai banale: esattamente come il film che sta portando in sala.

In RIP, interpreta Marcello, un personaggio fuori dagli schemi. Cosa ha pensato leggendo la sceneggiatura?

“Mi sono innamorato subito del personaggio e del film. Già dalla lettura della sceneggiatura, Marcello mi ha catturato: è un personaggio vitale, ironico, esuberante, con una voglia di vivere contagiosa. Ha una dimensione quasi opposta alla mia quotidianità: io sono una persona piuttosto timida, riservata, che nella vita tende a contenere certi slanci, mentre lui è completamente proiettato verso l’esterno. E proprio questa sua natura così diversa mi ha stimolato e affascinato. Inoltre, c’è un elemento molto personale: il rapporto padre-figlio che attraversa il film mi ha toccato profondamente. Sono padre di un figlio adolescente, Pietro, conosco bene le dinamiche di discussione e confronto che si instaurano tra figli e genitori in certe fasi di vita e nella lettura di questo personaggio ho potuto usare e forse anche curare una parte del mio vissuto”.

Tirare fuori una parte nascosta di sé. Cosa la trattiene dal mostrarla nella vita reale?

“Principalmente il mio essere cresciuto con una forma di timidezza strutturale. La recitazione per me è sempre stata un modo per esorcizzare quella timidezza, sin da bambino. Poi c’è anche una questione di educazione, di contesto: sono cresciuto in un ambiente in cui l’equilibrio e la compostezza erano valori forti. Ho sempre preferito i legami intimi alle situazioni sociali caotiche. Quindi ho coltivato amicizie vere, profonde, magari poche, ma significative. Marcello invece è uno che si definisce “pieno di amici”, ma in realtà è circondato da conoscenti. È un’illusione, spesso. Ma in scena ho potuto esplorare quello slancio vitale che nella vita vera tengo più a freno”.

Com’è stato per lei il passaggio da figlio a padre?

“È stato un passaggio complesso, meraviglioso e trasformativo. Quando diventi padre, capisci davvero cosa significhi essere figlio. È come se all’improvviso ti si aprisse una comprensione nuova: realizzi quanto amore hai ricevuto, anche se magari non lo percepivi pienamente prima. Io con mio padre ho avuto un rapporto complicato: non è mai stato un uomo molto presente, lavorava tanto. Non posso dire di non essermi sentito amato, ma sicuramente ho sentito la sua assenza. E così ho scelto, consapevolmente, di essere un padre molto presente per mio figlio. Magari anche troppo. Litighiamo, discutiamo, ma alla fine voglio che ogni scontro si concluda con un abbraccio, con un gesto fisico che gli ricordi quanto sia amato, sempre e comunque. È un equilibrio difficile, ma per me fondamentale”.

Le è stato difficile comunicare a suo padre la scelta di fare l’attore?

“Molto. È stata una delle cose più difficili che abbia affrontato. Mio padre sperava che diventassi avvocato, come da tradizione familiare. Mi sono iscritto a Giurisprudenza anche per rispetto nei suoi confronti, e alla fine mi sono laureato, anche se avevo già iniziato a lavorare nel mondo della recitazione ma era una promessa che mi ero fatto. Quando ho scelto davvero di fare l’attore, è stato un momento difficile da gestire, soprattutto per i miei genitori, che temevano l’incertezza di questa professione. Oggi mio padre è fiero di me, ma ci è voluto tempo, maturazione reciproca, e anche un mio percorso personale per farmi accettare completamente per quello che sono”.

Che reazione ha avuto suo padre, uomo di “giustizia”, quando ha saputo che avrebbe interpretato Tommaso Buscetta per la serie internazionale Rio Connection?

“Era molto intrigato. È un uomo intelligente e sa che interpretare un personaggio non significa condividerne le scelte. Era curioso, affascinato dal ruolo, ma anche dispiaciuto di non poter vedere ancora la serie, inedita al momento in Italia. Probabilmente aspetta che io gliela faccia vedere doppiata o sottotitolata. Buscetta, per la sua generazione, è una figura iconica e controversa. E per me è stato affascinante entrare nella sua complessità, nella sua capacità di mediare tra mondi diversi. Nonostante tutto, era un uomo che parlava tre lingue, senza istruzione, e costruiva relazioni che hanno retto imperi, seppur criminali”.

RIP, oltre che di riconciliazioni, parla di seconde possibilità. Lei ne ha avute?

“Ne ho bisogno, sempre. Credo molto nelle seconde possibilità, e non solo nei grandi momenti, ma anche nel quotidiano. Ogni giorno, se sbaglio qualcosa con mio figlio – magari se sono troppo severo – sento subito il bisogno di tornare sui miei passi, di chiedere scusa, di riconciliarmi. Non vuol dire annullare il messaggio educativo, ma aggiustare il tiro, riconoscere un errore, e ricominciare. La vita è fatta anche di questi micro-ricominciamenti. E vale per tutto: relazioni, scelte, lavoro. Chi dice che un treno passa una volta sola, secondo me sbaglia. Se sei in ascolto, se non ti chiudi, puoi ritornare anche su quello che pensavi fosse perso per sempre”.

Marcello è un fantasma. Lei ha fantasmi che l’accompagnano?

“Se per fantasmi intendiamo rimpianti, allora sì. Persone che non ci sono più e con cui avrei voluto passare più tempo. Mio nonno, per esempio. Quando è mancato avevo quindici anni, quindi abbastanza grande da capire, ma troppo giovane per approfondire davvero un rapporto. Vorrei essere stato più maturo per godermelo di più. Ci penso spesso. Sono quelle le presenze che aleggiano nella mia mente”.

Nonostante lei smentisca, è stato definito un sex symbol. Com’è stato il periodo di estrema popolarità che ha vissuto quando ha lavorato nelle serie targate Ares come L’onore e il rispetto? Rinnega anche lei quegli anni lì?

“È stato un periodo bellissimo, spensierato. Vivevo tutto con leggerezza e autenticità. Ero agli inizi, non avevo piena consapevolezza del successo che stavo vivendo. Ricordo le ospitate nei locali, la popolarità, ma per me era tutto un grande gioco. Proprio durante quelle riprese ho conosciuto Sara (Cimadamore, ndr), che poi sarebbe diventata mia moglie, e questo ha dato una direzione precisa alla mia vita. Il lavoro con Ares? Positivo, non rinnego nulla. Mi sono sempre sentito rispettato, valorizzato, dal produttore all’ultimo dei runner. Non ho mai partecipato a dinamiche torbide, non ho visto nulla di strano: forse perché ero distante da quel mondo di feste e serate mondane. Solo una volta, in vista di un nuovo progetto di cui si discuteva, mi è stato proposto un intervento di chirurgia estetica. Ricordo che risi e dissi: “Ma con quale faccia poi mi guarderei allo specchio, e mio figlio cosa penserebbe?”. La mia risposta fu chiara, e non se ne parlò più. Ho sempre preferito la sincerità del mio percorso alla costruzione di un’immagine forzata”.

Che rapporto ha con il suo corpo? Lo considera una sua estensione professionale o un limite?

“Ho un buon rapporto. Mi sono sempre voluto bene, anche se come tutti ho attraversato momenti di conflitto. Questo mestiere ti espone: vieni giudicato, confrontato, valutato anche fisicamente. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se fossi troppo basso, troppo grosso, troppo qualcosa. Ma alla fine, dentro di me, ha sempre vinto una voce che dice: “sti cazzi”. Non vuol dire che sia stato semplice ma ho smesso di giudicarmi”.

Oltre che attore è fondatore della scuola di recitazione ActorsGym e dello studio di registrazione Mob Studios, che hanno frequentato nomi come Tommaso Paradiso o Damiano dei Maneskin. Come riesce a conciliare tutto?

“Il Mob non potrebbe esistere senza mio fratello e mia sorella. Mob Studios nasce da un sogno condiviso con Fabrizio, mio fratello. Volevamo creare un luogo nostro, per musica, arte, produzione. L’ActorsGym è invece nata grazie anche all’incontro con Angelo Longoni, che è stato un maestro, un regista, e un amico, con l’intento di formare attori. Sentivo il bisogno di trasmettere qualcosa, non solo tecnica ma anche umanità: come affrontare un provino, come lavorare in gruppo, come restare in equilibrio. La competizione tossica non è benvenuta nella mia scuola. Se qualcuno pensa di essere il migliore, gli indico la porta. Con i ragazzi, cerco di essere presente, anche logisticamente, anche se non è facile. Sono un tutore, non solo un insegnante. Accompagno i ragazzi nei provini, nei self tape, nel costruire il loro metodo. E vederli in sala mentre guardano me sullo schermo è bellissimo: è come portare tuo figlio al lavoro. E poi è importante ricordare sempre che il nostro è un gioco. Un gioco serio, ma pur sempre un gioco”.

Prima di essere insegnante, è stato allievo. C’è un insegnamento che ha allora rifiutato?

“Lo snobismo. L’idea che esista un metodo migliore, un’accademia più prestigiosa, una scuola che può permettersi di guardare gli altri dall’alto. Io non credo in questa visione. Per me si cresce solo confrontandosi. Nella mia scuola non esiste un solo metodo: esploriamo tutto. L’attore deve costruirsi il proprio cammino. E chi si chiude in un circoletto, come quello di cui si parla tanto oggi, finisce per non vedere la ricchezza che lo circonda”.

Appunto, si sente dentro o fuori da quel “circoletto”?

“Come attore, fuori. E sono contento. Sì, magari non arriva tutto quello che merito, ma tutto quello che arriva è meritato. E poi è anche bello sentirselo dire da colleghi: “Ammazza che film fresco”, com’è accaduto alla presentazione di RIP. Ecco, c’è bisogno nel cinema italiano di freschezza, di dare spazio a chi ha talento ma non ha voce. Questo Paese è pieno di attori, registi, autori bravissimi che aspettano solo l’opportunità giusta: forse la gente è satura di vedere sempre lo stesso film con sempre gli stessi attori in scena”.

Lei ha portato i suoi figli anche sul set. Le hanno mai fatto notare qualcosa che lei con i suoi occhi non vedeva?

“Sì. Una volta eravamo sul set di uno spot che dovevano girare mia moglie e mia figlia Sole. Lei aveva tre anni, mi guardò e disse: “Papà, sono troppo piccola. Lo farò quando sarò grande”. E aveva ragione. Alla fine, lo fece sua sorella Aurora. I bambini ti dicono sempre la verità più profonda, quella che noi adulti tendiamo a ignorare”.

La vedremo prossimamente in Erika, nuova serie tv di Canale 5 al fianco di Vanessa Incontrada tratta dai lavori della scrittrice scandinava Camilla Läckberg. Com’è il lavoro in una serie rispetto al cinema?

“È diverso. La serialità ti permette tempi più lunghi, pause, elasticità. Il cinema è più intenso, compatto, ti assorbe tutti i giorni. Entrambe le esperienze mi piacciono, ma hanno dinamiche molto diverse. Con una serie hai modo di costruire il personaggio in più tempo, ma con il cinema vivi un’immersione totale, quasi continua”.

C’è stato un giorno in cui si è guardato allo specchio e si è detto: “Bravo, sei un attore”?

“No. Te lo farò sapere quando succederà”.