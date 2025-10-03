Valerio Staffelli e la madre Gigliola raccontano il tentativo di truffa via WhatsApp, come funziona il raggiro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Gigliola, la madre di Valerio Staffelli, storico inviato di “Striscia La Notizia”, è stata vittima di una delle più comuni truffe ai danni degli anziani. La donna, 84enne, è stata contattata da un malvivente che si spacciava per il figlio e ha tentato un raggiro via Whatsapp. I due hanno subito riconosciuto la truffa e l’hanno evitata, riuscendo a ottenere i dati dei truffatori.

Truffa a Gigliola, la madre di Valerio Staffelli

Disavventura per la famiglia di Valerio Staffelli, volto noto della tv. Sua madre, Gigliola, è stata vittima di un tentativo di truffa che la stessa, insieme al figlio, è riuscita a sventare.

Un malvivente aveva infatti provato a contattarla tramite un messaggio e portato la conversazione su WhatsApp. Qui le aveva chiesto una cospicua somma di denaro, intorno ai mille euro, che la donna non gli ha fornito. Anzi, aiutata dal figlio, è riuscito a incastrare il truffatore.

IPA

Valerio Staffelli, storico inviato di “Striscia La Notizia”

Il racconto e la ricostruzione

Intervenuti a “Dentro la Notizia”, programma di Canale 5, madre e figlio hanno raccontato quanto capitato loro di recente. Gigliola, 84enne madre di Staffelli, è stata più volte avvicinata da truffatori che hanno provato ad approfittare della sua non più verde età, cercando di estorcerle denaro.

La donna è stata vittima di alcune delle più note truffe ai danni degli anziani. Prima quella dello specchietto, quando di solito un paio di malviventi fingono che la vittima abbia rotto il loro retrovisore in modo da farselo ripagare o per distrarla dal furto di effetti personali.

Poi, in due diverse occasioni, Gigliola è stata approcciata da balordi che hanno provato a imbastire con lei la famosa truffa via WhatsApp.

Come funziona la truffa via WhatsApp

Si tratta di uno dei raggiri più comuni tra quelli, in aumento che vengono commessi ai danni degli over 70 – persone tra le più fragili, che sono spesso soli in casa – e che provano a far leva sui sentimenti degli anziani e sulla loro scarsa dimestichezza con telefoni e device vari.

Spesso, infatti, a questi arrivano messaggi da truffatori che si fingono parenti, figli o nipoti e che, affermando di trovarsi in grande difficoltà, gli chiedono denaro. Svariate le motivazioni che vengono addotte: dalla cauzione per farli uscire dalla prigione a incidenti e tamponamenti vari, fino a rapine e generiche richieste d’aiuto.

Questo è stato il caso anche della madre 84enne dello storico inviato di “Striscia La Notizia” che però, grazie anche all’aiuto del figlio, si è saputa difendere e ha fatto in modo che le forze dell’ordine riuscissero a intercettare il malvivente. Staffelli ha poi postato il video in cui spiegava quanto successo e i messaggi scambiati con il truffatore sui social. Il filmato è subito diventato virale e promette di essere di grande aiuto per quanti si trovano in questa stessa situazione.

Il raggiro sventato dai due

Intervenuti nel programma televisivo, i due hanno fornito utili consigli per non cadere vittima delle truffe telefoniche. Valerio Staffelli, volto storico di “Striscia La Notizia“, ha invitato tutti a far attenzione contro coloro i quali “sfruttano la buona fede degli anziani”.

“Qualcuno si è finto me raccontando di un problema al telefono, di essere in difficoltà. Hanno mandato un messaggio a mia madre che diceva: ‘Mamma tutto bene? Mi si è rotto il telefono, memorizza questo numero e scrivimi su whatsapp’”, racconta Staffelli. La donna dunque viene contattata con un altro messaggio, stavolta in chat: ‘Ti posso chiedere un favore? Devo fare un pagamento urgente, ho il conto bloccato. Puoi anticiparli tu? Te li restituisco giovedì’”.

Ormai insospettita, la madre, comprendendo che si trattasse di una truffa, aveva risposto in modo positivo per stanare il malvivente. Nonna Gigliola aveva infatti, nel frattempo, scritto al numero reale del figlio che le aveva confermato come si trattasse di un tentativo di truffa. La donna allora aveva usato la scusa di non saper fare bonifici online e aveva chiesto al finto figlio di andarla a trovare in modo da dargli i soldi di persona. Si trattava questo di un modo di far arrivare il ladro in casa sua dove, ad attenderlo, c’era il figlio Valerio con una troupe di Striscia. I due sono quindi riusciti a incastrare il ladro facendosi dare i suoi dati in modo da poterli poi girare alle forze dell’ordine che si sono poi mosse per arrestarlo.