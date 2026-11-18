Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una valigia smarrita è stata recuperata a Catania dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Fontanarossa. Il bagaglio è stato restituito al proprietario, un imprenditore veneto arrivato in Sicilia con la famiglia, dopo le verifiche degli agenti che, nel giro di poco tempo, sono riusciti a risolvere il disguido.

Catania: la valigia smarrita all’aeroporto di Fontanarossa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni giorni fa gli agenti della Polizia di Frontiera impegnati nei quotidiani controlli di sicurezza hanno notato un bagaglio lasciato incustodito nello scalo. La valigia è stata recuperata e aperta per gli accertamenti necessari, che hanno permesso di risalire al proprietario.

L’uomo, atterrato in Sicilia con la famiglia poco prima, si trovava ancora all’interno dell’aeroporto. Era preoccupato perché stava cercando il bagaglio, nel quale aveva riposto effetti personali, denaro contante e farmaci indispensabili per le sue condizioni di salute.

La restituzione all’imprenditore veneto

I poliziotti hanno raggiunto il passeggero e gli hanno comunicato che la valigia era stata ritrovata. Dopo aver verificato che non mancava nulla di quanto aveva indicato, l’uomo ha ringraziato gli agenti per la rapidità dell’intervento.