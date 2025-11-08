Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito giovedì 6 novembre 2025 presso l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna. Un cittadino italiano è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di numerose bottiglie contenenti MDMA liquida. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Il controllo all’arrivo internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di giovedì 6 novembre 2025, intorno alle ore 10.30, presso la Sala Arrivi Internazionali dell’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna. Gli agenti della Polizia di Frontiera, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza, hanno sottoposto a controllo un passeggero appena giunto dalla Spagna.

Il rinvenimento della sostanza stupefacente

Durante il controllo del bagaglio, sono state trovate 11 bottiglie da mezzo litro ciascuna, contenenti una sostanza liquida trasparente. I test effettuati sul posto hanno permesso di identificare la sostanza come MDMA, una droga sintetica comunemente nota come ecstasy, per un peso complessivo di circa 6,4 chilogrammi. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro e trasferito presso gli uffici del I Gruppo – 2° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Bologna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo, un cittadino italiano nato nel 1987 e incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e, a seguito del rito per direttissima, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

IPA