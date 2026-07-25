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Due cittadini sudamericani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, dopo essere stati trovati in possesso di numerosi ovuli di cocaina. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, ha permesso di interrompere un importante narcotraffico nel comprensorio ligure, attuato con la tecnica del body packing.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto grazie a un’attività info-investigativa della squadra investigativa del Commissariato di PS di Ventimiglia, sotto la guida del Primo Dirigente Dr Paolo Arena. L’operazione si è svolta nella serata di ieri, poco dopo le 19.00, nell’ambito di un’azione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento e il primo arresto

Gli agenti hanno individuato un giovane sudamericano, già noto nell’ambiente criminale come soggetto dedito allo spaccio di droga. Il controllo è avvenuto a Vallecrosia al Mare, dove il sospettato, alla vista della Polizia, ha tentato di fuggire per sottrarsi agli accertamenti. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato raggiunto e bloccato in condizioni di sicurezza dagli operatori.

Il sequestro degli ovuli e del denaro

La perquisizione personale ha permesso di scoprire il motivo della fuga: all’interno di un flacone di bagnoschiuma, nascosto in un sacchetto di plastica, sono stati trovati e sequestrati 18 ovuli sigillati in cellophane nero, contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 220.32 grammi. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti uno smartphone e la somma di circa 1000 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita contestata.

La perquisizione nella struttura ricettiva

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nello zaino dello spacciatore un mazzo di chiavi con la targhetta di una struttura ricettiva. Hanno quindi deciso di estendere i controlli anche a quella sede. All’interno della camera da letto della struttura, è stato trovato un altro cittadino sudamericano, riverso sul letto con accanto una confezione di farmaci lassativi. Nel bagno, sopra una mensola della specchiera, sono stati rinvenuti e sequestrati 29 ovuli in cellophane nero, identici a quelli già sequestrati, contenenti anch’essi cocaina per un peso complessivo lordo di 353.68 grammi. Inoltre, sono stati trovati un cellulare, circa 200 euro in contanti, un’apparecchiatura per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Il sospetto di body packing e il ricovero

Al termine delle operazioni, uno dei due uomini ha lamentato forti dolori addominali. Gli agenti, sospettando che potesse aver ingerito ulteriori ovuli di droga, hanno richiesto l’autorizzazione del Pubblico Ministero di turno e lo hanno accompagnato presso una struttura sanitaria. Qui, una TAC addominale ha evidenziato la presenza di almeno 10 ovuli all’interno dell’addome.

Gli arresti e le misure cautelari

I due sudamericani sono stati dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. Per uno dei due si sono aperte le porte del carcere di Sanremo, come disposto dal PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. L’altro è rimasto in stato di fermo, vigilato a vista dai poliziotti presso l’ospedale, fino alla completa evacuazione dei restanti ovuli, per evitare rischi di overdose o gravi lesioni interne in caso di rottura degli involucri.

IPA