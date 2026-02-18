Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e oltre 10.000 euro di sanzioni il risultato di un controllo condotto dalla Polizia Stradale presso una carrozzeria di Valsamoggia, dove sono state riscontrate gravi irregolarità ambientali e amministrative. L’attività è stata sospesa dal Sindaco per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, mentre la Procura di Bologna ha avviato accertamenti penali.

Controlli della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Emilia-Romagna ha effettuato un’attività di controllo mirata agli esercizi pubblici del settore automotive. Durante questa operazione, gli agenti hanno individuato una carrozzeria nel comune di Valsamoggia che operava senza le necessarie autorizzazioni amministrative, configurando così una situazione di abusivismo nel settore.

Irregolarità amministrative e ambientali: cosa è stato scoperto

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il titolare dell’officina, un cittadino straniero di 37 anni, utilizzava forni per la verniciatura privi dei dispositivi previsti dalla legge per il contenimento delle emissioni in atmosfera. Questa mancanza ha comportato il rischio di dispersione di sostanze potenzialmente pericolose, con possibili conseguenze dannose per l’ambiente circostante.

L’intervento di ARPAE e la gestione dei rifiuti

Su richiesta degli investigatori della Polizia Stradale, il personale ARPAE è intervenuto tempestivamente presso la carrozzeria per effettuare verifiche tecniche. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi, detenuti e stoccati in violazione delle normative vigenti sulla gestione dei rifiuti.

In particolare, sono stati rilevati abbandoni incontrollati di componenti oleo-meccanici, apparecchiature elettroniche e scarti di lavorazione, tutti a diretto contatto con il terreno. Questa situazione ha fatto emergere il rischio di una compromissione irreversibile del sottosuolo, aggravando ulteriormente il quadro delle irregolarità ambientali.

Provvedimenti immediati: sospensione dell’attività

Le criticità riscontrate hanno spinto il Sindaco di Valsamoggia ad adottare un provvedimento urgente di sospensione dell’attività della carrozzeria. Tale misura è stata presa a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, considerata la gravità delle violazioni accertate e il potenziale pericolo per la collettività.

Denuncia e sanzioni: le conseguenze per il titolare

L’intera operazione si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, che ha seguito da vicino le attività della polizia giudiziaria e ha avviato i necessari accertamenti di natura penale. Contestualmente, il titolare della carrozzeria è stato denunciato in stato di libertà per i reati accertati e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 10.000 euro. Si precisa che le accuse nei confronti del soggetto sono ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

