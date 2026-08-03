Valtellina, colpi al bar e scippi al supermercato: la Polizia emette due fogli di via con divieto di ritorno
Due giovani marocchini allontanati da Sondrio e Morbegno dopo rapine e lesioni: emessi fogli di via obbligatori per 1 anno.
Due giovani di origine marocchina sono stati allontanati da Sondrio e Morbegno con l’emissione di due fogli di via obbligatori dopo essere stati coinvolti in rapine e lesioni personali. I provvedimenti sono stati adottati dalla Polizia di Stato a seguito di episodi avvenuti nei giorni scorsi, come comunicato dalle autorità.
Provvedimenti emessi dopo indagini approfondite
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due ragazzi, rispettivamente di 30 anni e 22 anni, entrambi residenti in provincia di Sondrio e di origine marocchina, sono stati destinatari di due fogli di via obbligatori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore a seguito di una serie di accertamenti e attività informative condotte dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei militari dell’Arma dei Carabinieri.
La prima rapina in un bar del centro
Il primo episodio che ha portato all’adozione del provvedimento riguarda una rapina avvenuta in un bar del centro cittadino di Sondrio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti, il trentenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e contro la persona, insieme a un complice, si è impossessato delle monete contenute in una slot machine del locale. Durante la fuga, i due hanno urtato la proprietaria del bar e un dipendente intervenuti per tentare di recuperare la somma sottratta. Gli autori del gesto sono stati subito fermati e arrestati per rapina impropria.
Il secondo episodio: rapina aggravata e lesioni personali
Pochi giorni dopo il primo fatto, il trentenne si è reso protagonista di un altro grave episodio. Insieme a un altro complice, ha aggredito un connazionale nei pressi dell’ingresso di un supermercato a Morbegno, sottraendogli il telefono cellulare con plurime percosse. Per questo secondo episodio, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per rapina aggravata e lesioni personali dal personale della Stazione dei Carabinieri di Morbegno.
Le misure adottate: fogli di via obbligatori
Alla luce dei fatti, il Questore di Sondrio ha emesso due fogli di via obbligatori nei confronti dei giovani coinvolti. I provvedimenti, rispettivamente dal Comune di Sondrio e dal Comune di Morbegno, vietano ai destinatari di tornare nei territori comunali per 1 anno. In caso di violazione delle prescrizioni, la legge prevede la reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.