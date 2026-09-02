Valter Lavitola aggredito in carcere a Rebibbia, schiaffi dagli altri detenuti in cella: come sta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Valter Lavitola, arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato subito dall’ormai ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, circostanza da lui stesso ammessa, è stato aggredito in carcere a Rebibbia. Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato da alcuni detenuti. Il suo avvocato vuole capirne di più.

Valter Lavitola aggredito in carcere: cos’è successo e come sta

A ricostruire quanto accaduto all’interno del carcere di Rebibbia dove Valter Lavitola è detenuto è stata La Repubblica.

Lavitola sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti. Fonti della penitenziaria hanno fatto sapere che non si è trattato di nulla di particolarmente grave, ma il suo avvocato nella giornata di mercoledì ne capirà di più.

A che punto sono le analisi sul telefono di Valter Lavitola

In vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista nella prossima settimana, e dell’interrogatorio davanti ai pm di Roma, gli investigatori stanno intanto analizzando i telefoni sequestrati a Valter Lavitola.

Si tratta, nello specifico, del cellulare che è stato acquisito durante la perquisizione effettuata nel mese di luglio e di quello rinvenuto al momento dell’arresto.

Il primo dato emerso è che molte delle conversazioni che gli investigatori si aspettavano di trovare all’interno dei dispositivi non ci sono più. “Quello che c’è ce lo voleva far trovare“, è il virgolettato attribuito da La Repubblica a uno degli investigatori impegnati nell’inchiesta che vede protagonista Lavitola.

Cosa manca nei telefoni di Valter Lavitola

All’interno dei telefoni sequestrati a Valter Lavitola mancherebbero, per esempio, molte delle chat tra lui e Sigfrido Ranucci, ma ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che i due usavano anche sistemi di messaggistica con cancellazione automatica delle conversazioni e, dunque, l’assenza dei messaggi, da sola, non dimostrerebbe una bonifica volontari dei dispositivi.

Nei telefoni cellulari non risulterebbero praticamente contatti con esponenti dei Servizi Segreti, rapporti che invece, stando a quanto ricostruito dagli investigatori attraverso altre fonti, Lavitola avrebbe.

Pochissime sarebbero anche le tracce relative alla vicenda dei Carbon Credit, uno dei dossier sui quali Valter Lavitola si era mosso nell’ultimo periodo.

L’analisi forense dei telefoni sequestrati a Lavitola dovrà stabilire se e cosa sia stato cancellato ed, eventualmente, quando ciò sia stato fatto.