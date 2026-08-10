Valter Lavitola arrestato per l'attentato a Sigfrido Ranucci, accusato di essere il mandante: la svolta

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Valter Lavitola è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. All’imprenditore ed ex giornalista, finito al centro dell’inchiesta sul caso che ha coinvolto il conduttore di Report lo scorso ottobre, è contestato anche il metodo mafioso. Lavitola si è da sempre detto innocente ed estraneo ai fatti.

Valter Lavitola arrestato per l’attentato a Ranucci

Secondo quanto riferito da ANSA, Valter Lavitola è stato arrestato perché accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre scorso a Pomezia vicino a Roma.

L’imprenditore, perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri del Nucleo Investigativo, è stato raggiunto dalle forze dell’ordine presso la propria abitazione romana.

ANSA

L’ipotesi degli inquirenti è che sia il mandante dell’attentato dinamitardo fallito lo scorso 16 ottobre 2025.

L’inchiesta, le dichiarazioni e l’arresto

L’arresto di Valter Lavitola arriva al termine di un mese di indagini da parte degli inquirenti. L’ex giornalista è finito al centro dell’inchiesta a inizio luglio.

Dalla perquisizione del 4 luglio scorso, fino alla convocazione in Procura dei giorni successivi in cui l’imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere salvo poi rendere dichiarazioni spontanee, il lavoro di chi indaga ha tracciato una chiara posizione di Lavitola.

Il 60enne, infatti, sarebbe il mandante dell’attacco dinamitardo messo poi in atto da alcuni complici.

Non solo Lavitola, le altre misure cautelari

Come ricorda Adnkronos, non solo Valter Lavitola sarebbe coinvolto nell’attentato a Sigfrido Ranucci.

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, sarebbero quattro le persone interessate da misure cautelari.

Si tratterebbe di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.

Caccia all’intermediario tra Lavitola e la banda

Il gip di Roma ha emesso un mandato di arresto, contestualmente alla misura cautelare per Valter Lavitola, nei confronti del cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, accusato dai pm di Roma di avere partecipato al progetto dell’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

L’uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.

Secondo l’accusa, Gomes sarebbe stato l’intermediario tra Lavitola e la banda.