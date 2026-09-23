Valter Lavitola e il business delle terre rare e il ruolo di Sigfrido Ranucci: i dubbi dei pm

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si allarga il perimetro delle indagini su Valter Lavitola e l’attentato a Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti hanno esteso il raggio degli accertamenti agli interessi economici del faccendiere e sono al lavoro per ricostruire la galassia di società di Lavitola e del suo factotum Gomes Clesio Tavares. Sullo sfondo l’eventuale ruolo di Ranucci in questi affari, già smentito dal giornalista.

Le indagini sugli affari di Valter Lavitola

C’è un nuovo capitolo nell’inchiesta sull’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, per il quale è in carcere con l’accusa di essere il mandante Valter Lavitola.

Sotto i riflettori degli investigatori gli affari e le attività economiche del faccendiere, dai locali al carbon credit fino a investimenti nel settore delle terre rare.

ANSA

I pm hanno disposto nuovi accertamenti per ricostruire la galassia di società aperte da Lavitola o da prestanome e la sua reale disponibilità finanziaria. Una rete che da Roma arriva al Sud America e all’Africa.

Gli inquirenti vogliono capire se negli affari di Lavitola, accanto a interessi legittimi, possano esserci interessi illeciti.

Il business delle terre rare in Africa

Una figura chiave per ricostruire la rete finanziaria di Lavitola è l’ex compagna Natalia Potenza, che è stata ascoltata nuovamente, a lungo, in procura come persona informata sui fatti.

In seguito all’audizione di Potenza sono state avviate verifiche su società e conti correnti dell’indagato, ma non sono state formulate delle accuse, si è ancora all’esplorazione preliminare.

Fondamentale sarebbe ascoltare Clesio Gomes Tavares, il braccio destro del faccendiere tuttora latitante in Camerun.

Dalla massa di documenti in mano ai pm, dopo quelli in Zimbabwe e Camerun sono emersi ulteriori interessi di Lavitola nel continente africano.

In particolare in Senegal e in Mali, dove l’imprenditore avrebbe investito nel business delle terre rare, un settore strategico per le nuove tecnologie e per la transizione energetica.

Ranucci e gli interessi di Lavitola

Al vaglio degli inquirenti c’è poi l’eventuale ruolo di Sigfrido Ranucci negli affari di Lavitola.

L’ex conduttore di Report ha detto pubblicamente di aver aiutato Lavitola in due occasioni ma ha smentito interessi economici comuni.

“Mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Le mie azioni sono state fatte solo per le due iniziative dove c’erano i figli. L’ho aiutato perché c’era un rapporto di amicizia in cui credevo”, ha detto.

Si tratta del tentativo di Lavitola di acquisire il Cefalù Bistrò, il ristorante di pesce gestito dalla Potenza, e degli affari sul carbon credit.

Al momento non ci sono elementi per suggerire che Ranucci fosse qualcosa di più di un testimonial disinteressato per Lavitola, per accreditarlo presso imprenditori, manager e investitori.