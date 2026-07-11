Valter Lavitola e l'attentato a Ranucci, "Inizio a mettere in discussione l'amicizia con lui"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a organizzarci da soli un attentato“. Valter Lavitola torna a parlare dell’inchiesta sull’ordigno esploso davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci e respinge con decisione l’ipotesi di un presunto “autoattentato”. In un’intervista al Tg1, l’ex editore dell’Avanti commenta anche le recenti dichiarazioni del conduttore di Report, lasciando intendere che il loro rapporto personale potrebbe essersi incrinato. Intanto la Procura di Roma prosegue gli accertamenti per chiarire il movente dell’attentato e verificare eventuali responsabilità di altri soggetti oltre a quelli già coinvolti nell’inchiesta.

Cosa ha detto Valter Lavitola su Sigfrido Ranucci

Nel corso dell’intervista televisiva, Valter Lavitola ha risposto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Sigfrido Ranucci. Quest’ultimo aveva escluso un coinvolgimento diretto dell’ex editore, aggiungendo però che “se lo ha fatto, non lo ha fatto per farmi del male”.

Proprio quel passaggio è finito al centro dello sfogo di Lavitola. “Il solo fatto che abbia messo quel ‘se’ mi inizia a far mettere in discussione se c’è o non c’è questa amicizia“, ha dichiarato.

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L’imprenditore ha poi sottolineato che avrebbe preferito che il giornalista evitasse di citare anche una vicenda personale riguardante suo figlio, definendola “il motivo dell’enorme gratitudine nei suoi confronti”.

Parole che sembrano segnare una distanza rispetto al rapporto di amicizia che entrambi avevano raccontato di intrattenere negli ultimi anni.

Lavitola respinge l’ipotesi dell’autoattentato

L’ex editore ha pertanto respinto con forza le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, secondo cui l’attentato potrebbe essere stato organizzato per favorire o danneggiare la trasmissione Report.

“Io e Ranucci saremmo stati due stupidi a farci da soli l’attentato. E io altrettanto a farglielo come atto d’amicizia”, ha dichiarato al Tg1.

Lavitola ha definito “priva di logica” un’ipotesi del genere, sostenendo che sarebbe incompatibile anche con il progetto, da lui stesso raccontato, di convincere Ranucci a candidarsi in politica.

Secondo la versione di Lavitola, l’idea sarebbe nata dopo aver preso visione di un sondaggio elaborato in ambienti socialisti europei, in cui il nome di Ranucci compariva tra i possibili leader della sinistra continentale.

Il sondaggio sulla candidatura politica di Ranucci

Uno dei temi affrontati nell’intervista riguarda proprio il presunto tentativo di convincere Sigfrido Ranucci a entrare in politica. Lavitola ha spiegato di aver mostrato al reporter il sondaggio sopra citato e di avergli proposto di valutare una possibile candidatura.

“Un giorno l’ho invitato a pranzo, gli ho raccontato questa cosa. Lui mi ha mandato a quel paese pensando che stessi scherzando“, ha raccontato.

Secondo la versione dell’imprenditore, la conversazione sarebbe poi proseguita attraverso messaggi che, a suo dire, sarebbero già stati acquisiti dalla Procura. Lavitola sostiene inoltre che Ranucci avrebbe persino corretto alcune domande del questionario utilizzato per il sondaggio.

L’inchiesta sull’attentato: sequestrati dispositivi e appunti

Parallelamente a queste ultime dichiarazioni pubbliche, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Roma.

La settimana scorsa i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nei confronti di Lavitola mentre stava per partire per l’Africa. Gli investigatori hanno sequestrato tre telefoni cellulari, due pendrive e sette pagine di appunti manoscritti.

Il materiale sarà ora analizzato per ricostruire contatti, relazioni e movimenti dell’ex editore nei mesi precedenti l’attentato. Secondo quanto emerso, gli appunti sequestrati non riguarderebbero il presunto sondaggio politico su Ranucci, ma altri documenti che potrebbero risultare utili agli investigatori.

Lavitola, dal canto suo, ha assicurato piena collaborazione alla magistratura, dichiarando che consegnerà agli inquirenti tutti gli elementi in suo possesso per chiarire la vicenda.

Chi è Gomes Clesio Tavares e perché è al centro delle indagini

Tra i principali filoni investigativi resta quello che riguarda Gomes Clesio Tavares, collaboratore di fiducia di Valter Lavitola.

Secondo gli investigatori, il cittadino camerunense avrebbe giocato un ruolo di collegamento con il gruppo di persone accusato di aver materialmente collocato l’ordigno davanti all’abitazione del conduttore di Report.

Lavitola ha riferito al Tg1 che Tavares si trova ancora in Camerun. “Non so se sperare che torni o no”, ha affermato, aggiungendo però di aver ricevuto un messaggio nel quale il collaboratore gli avrebbe assicurato l’intenzione di rientrare in Italia.

Nel frattempo i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove l’uomo viveva nel Napoletano e hanno ascoltato come persona informata sui fatti la sua compagna, nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti e i contatti prima della partenza per l’Africa.

Le indagini della Procura di Roma

L’obiettivo della Procura resta quello di chiarire il movente dell’attentato avvenuto il 16 ottobre e verificare se vi siano eventuali responsabilità ulteriori rispetto a quelle già ipotizzate.

Tra le persone ascoltate figura anche un giornalista di Report, che negli anni ha lavorato ad alcune delle inchieste considerate più delicate della trasmissione e che avrebbe avuto contatti con lo stesso Lavitola.

Gli investigatori stanno cercando di capire se il gesto possa essere collegato all’attività giornalistica del programma o se dietro l’episodio vi siano motivazioni diverse.