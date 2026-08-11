Valter Lavitola e la bomba a Ranucci, le parole prima dell'arresto: "Se l'ho fatto io, Sigfrido era d'accordo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Prima di essere arrestato per l’attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la bomba sotto casa a Pomezia, escludendo piste politiche e servizi segreti, ipotizzando come movente la volontà di “togliersi Sigfrido di torno”. L’imprenditore si professa innocente, sostenendo che un suo eventuale coinvolgimento sarebbe stato impossibile senza l’avallo dello stesso Ranucci.

Valter Lavitola, l’ultima telefonata prima dell’arresto

Poche ore prima dell’arresto, Valter Lavitola ha chiesto e ottenuto di raccontare la propria versione dei fatti sull’attentato a Sigfrido Ranucci in una lunga telefonata rilasciata alla testata MOW, proseguita poi via chat.

L’imprenditore ed ex editore dell’Avanti! aveva contattato la redazione soprattutto per smentire le accuse di un socio in affari nello Zimbabwe, ma nel corso della conversazione si è lasciato andare a diverse riflessioni sull’ordigno rudimentale esploso il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione del conduttore di “Report” a Pomezia.

ANSA

Le parole sull’attentato a Sigfrido Ranucci

Interrogato su quando fosse venuto a conoscenza del coinvolgimento di Gomes Tavares, suo storico collaboratore camerunense oggi indagato come presunto tramite tra lui e gli esecutori materiali, Lavitola ha risposto senza giri di parole. “In tutta onestà: l’ho saputo dalla televisione” ha affermato. “E te lo aggiungo: se l’ha messa Gomes veramente, allora l’ho messa pure io”.

Lavitola ha poi ampliato il ragionamento, definito “un’iperbole”. “Se l’ha fatto Gomes, vuol dire che l’ho fatta fare io; e se l’ho fatta fare io, vuol dire che l’ho fatto d’accordo con Sigfrido, perché non vado certo a fare un favore a Sigfrido senza dirglielo”.

La sua versione sulla bomba

Nella stessa telefonata l’imprenditore ha escluso con decisione l’ipotesi di un mandante politico-istituzionale dietro l’esplosivo. “Non credo che ci sia qualcuno del governo che ha mandato i servizi segreti a mettere la bomba, questo non esiste”.

Ha poi smontato uno per uno i possibili moventi, dalla richiesta di maggiore scorta (già presente) alla ricerca di visibilità (a suo avviso, già massima), arrivando a indicare come spiegazione più plausibile la volontà di “togliersi Sigfrido di torno”, con l’obiettivo dichiarato di danneggiarne l’immagine.

Sul fronte umano, Lavitola ha difeso a spada tratta Tavares, definendolo “come un figlio” e sostenendo che l’uomo, guadagnando 3.500 euro al mese, non avrebbe avuto alcun interesse a rischiare tutto.

L’imprenditore ha anche escluso la pista sentimentale. Infine ha rivelato che Gomes si troverebbe a Duala, in Camerun, e che i rapporti con lui sarebbero stati interrotti su indicazione dei legali per motivi di opportunità giudiziaria.

La risposta sul “futuro in politica”

Un passaggio specifico della telefonata ha riguardato proprio l’ipotesi, oggi al centro dell’inchiesta, di un attentato costruito per spingere Ranucci verso un futuro in politica. Lavitola ha provato a smontare la tesi facendo leva sulla cronologia degli eventi: “Si fa l’attentato a ottobre e poi il sondaggio a giugno? Vuol dire che siamo deficienti?”.

Ha poi collegato quel sondaggio, realizzato proprio nella settimana degli arresti dei quattro esecutori materiali, a un ritardo economico e non a un piano premeditato: “C’è un elemento, per fortuna via WhatsApp, legato a una serie di ritardi dovuti al fatto che non riuscivo a mettere insieme i soldi per fare il sondaggio, e siamo riusciti a farlo proprio nella settimana in cui li hanno arrestati”.

Lavitola ha aggiunto di aver avvisato il giornalista Stefano Cappellini, direttore di Repubblica, della sovraesposizione mediatica generata da quella coincidenza, chiedendogli di sospendere la pubblicazione dei dati perché sarebbero apparsi falsati.

L’arresto di Lavitola

Poche ore dopo quella telefonata, Lavitola è stato arrestato su ordine del gip di Roma Iole Moricca, che lo ritiene il mandante dell’attentato con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’ordinanza, l’imprenditore avrebbe commissionato l’azione non per colpire Ranucci ma per accrescerne la popolarità e favorire un suo ingresso in politica, come suggerirebbero alcuni messaggi agli atti, tra cui uno del 2024: “E tra 2 anni fai il Presidente”.

Il giudice esclude qualsiasi coinvolgimento consapevole del giornalista, definendolo vittima della manipolazione dell’indagato. Contestualmente è stato emesso un mandato d’arresto anche per Gomes Clesio Tavares, ancora all’estero. Le indagini, coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi, proseguono per ricostruire l’intera rete di complicità.