Valter Lavitola e la rivelazione sull'attentato a Sigfrido Ranucci: "Avevo chiesto di sparare, non una bomba"
Valter Lavitola rivela dettagli sull'attentato a Sigfrido Ranucci: chiedeva spari contro il muro e non una bomba. Le risposte date al gip
Nuovi dettagli emergono sulle responsabilità di Valter Lavitola nell’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti al gip, l’imprenditore ha affermato di non aver ordinato l’esplosione dell’ordigno, bensì l’esplosione di alcuni colpi di pistola. Nonostante la modalità differente, Lavitola ha ritenuto la bomba un atto dimostrativo valido.
- Valter Lavitola e la rivelazione sull'attentato a Sigfrido Ranucci
- Cosa pensa Ranucci della difesa di Lavitola
- La posizione di Ranucci e il suo futuro in Rai
Valter Lavitola e la rivelazione sull’attentato a Sigfrido Ranucci
Come riportato da ANSA, Lavitola avrebbe sostenuto di aver commissionato agli esecutori materiali un’azione con modalità differenti rispetto a quelle poi messe realmente in atto.
Il suo piano originale prevedeva infatti l’esplosione di quattro o cinque colpi di arma da fuoco diretti verso il muro di cinta della villetta di Pomezia, centro alle porte di Roma, dove risiede il conduttore della trasmissione Report.
In ogni caso, dopo il blitz dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre, l’indagato non avrebbe sollevato alcuna obiezione nei confronti della banda, giudicando la detonazione dell’ordigno rudimentale comunque idonea al suo scopo “dimostrativo”.
Cosa pensa Ranucci della difesa di Lavitola
Dall’ordinanza cautelare sono emersi dettagli fondamentali relativi ai commenti degli esecutori materiali che hanno piazzato l’ordigno all’esterno della casa del giornalista.
Gli indagati, intercettati all’interno del carcere di Rebibbia, avevano mostrato preoccupazione e giubilo scoprendo le scelte difensive del loro presunto mandante.
Tra di loro si chiedevano espressamente per quale motivo Lavitola non fosse stato ancora tratto in arresto prima della sua formale confessione.
Dal canto suo, Ranucci e la sua difesa accolgono le versioni fornite con estremo scetticismo.
L’ipotesi avanzata, secondo cui l’atto sarebbe stato concepito “per il bene” dell’amico al fine di fargli alzare la scorta, viene considerata un chiaro tentativo di depistaggio incapace di reggere alla prova dei fatti.
La posizione di Ranucci e il suo futuro in Rai
Le complesse ripercussioni dell’intricata vicenda giudiziaria e investigativa si stanno riflettendo pesantemente anche sul piano politico e mediatico.
La posizione di Ranucci all’interno del servizio pubblico Rai è finita al centro di un acceso dibattito e di aspre polemiche che ne chiedono la sospensione.
Il giornalista ha espresso sui social il proprio stato d’animo paragonando la complessa situazione a quella storicamente vissuta da altre note figure della storia italiana, suscitando le immediate reazioni critiche di diversi esponenti di governo, a partire da Matteo Salvini.
Ciononostante, Ranucci ha confermato la sua ferma intenzione di non fare alcun passo indietro e di voler rimanere saldamente alla guida del programma d’inchiesta.