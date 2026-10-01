Valter Lavitola lascia il regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia mentre Ranucci viene sentito in Rai

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Valter Lavitola ha lasciato il regime di alta sicurezza a Rebibbia ed è stato spostato in un’altra area del carcere. Il faccendiere, reo confesso come mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, ha dimostrato, di non coltivare contatti con la criminalità organizzata. Intanto, il giornalista continua a lottare per essere reintegrato a Report ed è stato sentito oggi in Rai.

Novità per Valter Lavitola

Svolta per Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Il faccendiere ha lasciato il regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia ed è stato trasferito tra i detenuti comuni.

Novità anche per il giornalista sentito oggi, giovedì 1° ottobre, in Rai dopo la sua rimozione dalla condizione di Report. Ranucci chiede di essere reintegrato e si è rivolto anche al Tribunale del Lavoro.

Perché è stato spostato all’interno di Rebibbia

È durata circa due mesi la detenzione di Valter Lavitola nel reparto di alta sicurezza del penitenziario romano di Rebibbia. Nelle scorse ore il faccendiere ha acquistato lo status di detenuto comune e, con esso, alcuni piccoli benefici rispetto al grado massimo di sorveglianza cui era stato sottoposto.

A riferire la decisione, presa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dopo parere favorevole da parte dei pm della Direzione distrettuale antimafia, è il suo avvocato, Arturo Cola.

Secondo i pm, Lavitola – mandante dell’attentato del 16 ottobre 2025 quando una bomba esplose davanti alla casa di Sigfrido Ranucci – non meritava l’alta sicurezza, riservata a profili di maggiore pericolosità sociale, e ha dimostrato di non coltivare contatti con la criminalità organizzata.

Sigfrido Ranucci ascoltato in Rai

Giornata importante anche per l’altro grande protagonista di questa vicenda, ossia Sigfrido Ranucci. Come riportato da LaPresse, il giornalista è stato ascoltato oggi dall’ufficio legale della Rai che lo aveva rimosso dalla conduzione di Report dopo una contestazione disciplinare aperta nei suoi confronti a causa proprio del caso Lavitola.

Ranucci dal canto suo si era rivolto al Tribunale del Lavoro per chiedere di essere reintegrato e aveva già presenziato alla prima udienza davanti ad esso.

La decisione del Tribunale del Lavoro in merito, secondo l’agenzia, potrebbe arrivare già tra venerdì 2 ottobre e lunedì 5.