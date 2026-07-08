Valter Lavitola nega il coinvolgimento nel tentato attentato a Sigfrido Ranucci, la versione data ai pm

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente”, è quanto Valter Lavitola ha detto ai pm della procura di Roma che lo hanno indagato per strage nell’ambito della vicenda legata all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto “sconcertato” dell’accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di “fraternità” che lo legano al conduttore di Report.

L’interrogatorio a Valter Lavitola

Valter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci a ottobre 2025. Sentito dai pm, l’imprenditore ha negato di essere coinvolto nella vicenda.

In merito alla sua presenza sul luogo dell’attentato, circa un mese prima dei fatti, l’indagato ha sostenuto che spesso “andava lì a trovare Ranucci”.

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Sul ruolo del presunto intermediario, Gomes Clesio Tavares, ha spiegato di “non averlo mandato in Camerun“, lui “sta spesso lì e ciò è riscontrabile dal suo passaporto. Ora si trova nel suo Paese di origine per un affare sul carbon credit”.

L’amicizia con Sigfrido Ranucci

Nel corso delle dichiarazioni, durate circa due ore, Valter Lavitola si è detto “estraneo ai fatti” fondando l’asserzione “sul rapporto di amicizia” con il giornalista.

“Ci vediamo quasi tutti giorni, le nostre famiglie si frequentano, andiamo a cena spesso. È un’amicizia così stretta che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente”, avrebbe aggiunto davanti al procuratore capo, Francesco Lo Voi e ai titolari dell’indagine.

L’indagato, assistito dagli avvocati Sergio e Arturo Cola, ha deciso di non rispondere all’interrogatorio in attesa della discovery degli atti.

Il legale di Lavitola

Al termine dell’interrogatorio, Lavitola ha lasciato la città giudiziaria di piazzale Clodio da un’uscita secondaria a bordo di un taxi, accompagnato dai suoi difensori.

“Lavitola è sconvolto dalle accuse in ragione del fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci”, ha ribadito l’avvocato Cola.

L’imprenditore è accusato di strage per aver progettato la collocazione dell’ordigno esplosivo di fronte alla abitazione del conduttore di Report.

Anche Ranucci si è detto incredulo riguardo all’indagine su Lavitola definendolo “un amico” che non avrebbe “mai fatto del male a me o alla mia famiglia”.