Valter Lavitola rischia fino a 10 anni di carcere per l'attentato a Ranucci, la confessione all'interrogatorio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giornata importante per Valter Lavitola, arrestato per l’attentato a Sigfrido Ranucci, che mercoledì 12 agosto, durante l’interrogatorio di garanzia, ha confessato di aver organizzato l’esplosione della bomba. Con il suo avvocato Sergio Cola, l’imprenditore aveva stilato il piano da seguire anche se non si sapeva se si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Accusato di strage, rischia fino a 10 anni di carcere.

Attentato a Ranucci, arrestato Valter Lavitola

Valter Lavitola è stato arrestato lunedì 10 agosto con l’accusa di strage, aggravata dal metodo mafioso. Due giorni dopo, a mezzogiorno di mercoledì 12 agosto, è scattato l’interrogatorio di garanzia nel carcere romano di Rebibbia.

E nel corso di esso, durato oltre 5 ore, Valter Lavitola ha ammesso “di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci“, così com’era stato ipotizzato dalla procura di Roma. Il faccendiere rischia fino a 10 anni di carcere.

Cosa rischia il faccendiere?

Prima dell’interrogatorio nel carcere di Rebibbia cui ha partecipato il pm della Dda, Edoardo De Santis, titolare dell’inchiesta, Lavitola non ha incontrato il suo legale, l’avvocato Sergio Cola. Fermato dai giornalisti, Cola ha spiegato che non sapeva ancora come intendeva muoversi il suo assistito e che la linea da seguire sarebbe stata stabilita solo dopo il loro colloquio.

Quindi la confessione che sconfessa quanti ritenevano che Lavitola si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. All’ex direttore dell’Avanti! è contestata la detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso nell’organizzazione dell’attentato a Ranucci. Per questi reati, si rischiano oltre dieci anni di carcere.

Dopo il provvedimento dell’arresto, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno perquisito l’appartamento e sequestrato i dispositivi rivenuti nell’abitazione.

La ricostruzione

Valter Lavitola si è dunque auto-accusato di essere il mandante dell’attentato compiuto nell’ottobre del 2025 contro il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di Rai 3, Report. Prima della confessione, il suo fermo era arrivato per il rischio di fuga e di inquinamento delle prove: già a giugno l’imprenditore aveva prenotato un viaggio in Africa.

Nello scorso mese di ottobre era stata fatta esplodere una bomba rudimentale fuori casa di Ranucci a Campo Ascolano, Pomezia, vicino a Roma. Allora vennero distrutte due auto del giornalista ma non ci furono feriti. A fine giugno erano state arrestate quattro persone che avrebbero compiuto materialmente l’attentato, quindi era stato indagato Lavitola come mandante.

Ranucci e Lavitola sono molto amici. Quest’ultimo è proprietario di un ristorante a Roma frequentato da politici e giornalisti. È, inoltre, imprenditore, editore e giornalista e faccendiere della politica.

Il movente

Nell’ordinanza del gip Iole Moricca per l’arresto, viene ricordato come Lavitola, in passato, sia stato “protagonista di procedimenti che hanno determinato importanti e rilevanti stravolgimenti politici”, come la gestione della compravendita dei senatori per far cadere il governo Prodi e la vicenda della casa di Montecarlo che riguardò Gianfranco Fini.

Per la giudice l’attentato sarebbe stato commissionato “per accrescere la popolarità” di Ranucci e per i suoi progetti politici. Come ricostruisce il Post, Lavitola stava progettando di far entrare Ranucci in politica e lo voleva a capo di un’eventuale coalizione del “campo largo”.

Secondo la gip, quindi, l’attentato sarebbe stato una messinscena per far passare Ranucci come una vittima della criminalità organizzata. Il giornalista non è indagato.