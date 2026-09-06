Valter Lavitola sfrattato da casa dalla compagna, problemi per gli eventuali domiciliari per il "tradimento"

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Natalia Potenza, la compagna di Valter Lavitola, ha revocato la disponibilità ad accogliere in casa l’ex faccendiere, nel caso per l’uomo fosse decisa una misura detentiva ai domiciliari o comunque dovesse lasciare il carcere di Rebibbia. La decisione è stata presa dopo la scoperta un tradimento da parte dell’imprenditore che non potrà neanche lavorare per la società Baires.

La revoca della compagna di Lavitola

Il 26 agosto, Natalia Potenza, è andata alla stazione dei carabinieri Gianicolense per revocare la possibilità di accogliere in casa Valter Lavitola.

Nel verbale, come riporta La Repubblica, si legge che “a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale” la donna elimina la disponibilità a far vivere l’imprenditore nella sua abitazione romana.

ANSA

Il TG1 ha rivelato che Potenza ha anche ritirato la concessione “di lavorare per la società Baires, al ristorante Cefalù, nell’ambito di un eventuale affidamento in prova”.

L’ex compagna del faccendiere ha chiarito inoltre che il no vale anche per “ogni eventuale futura misura di detenzione domiciliare“.

La scoperta del tradimento

Natalia Potenza, nel corso dell’indagine sulla bomba messa sotto casa di Sigfrido Ranucci di cui Valter Lavitola è accusato di essere stato il mandante, ha scoperto che nella vita dell’imprenditore c’era anche un’altra donna.

La scoperta del tradimento ha quindi portato alla decisione di chiudere la relazione con l’uomo e precludergli qualsiasi altro tipo di rapporto.

Da qui il passo indietro sulla disponibilità a eventualmente ospitarlo in casa o farlo lavorare nella società che gestisce il ristorante romano.

Le conseguenze per Lavitola

Il 7 settembre Valter Lavitola tornerà davanti al Riesame e i suoi avvocati avrebbero preparato una memoria di sessanta pagine con l’obiettivo di farlo uscire dal carcere.

In caso di domiciliari, l’indirizzo dell’abitazione di Potenza non potrà più essere indicato come domicilio e la difesa dovrà quindi trovarne un altro.

In ogni caso, Lavitola dovrà convincere i giudici della nuova versione consegnata al gip, ovvero che commissionò l’attentato contro Ranucci per proteggerlo.

La procura continua a indagare, principalmente nel telefono dell’ex faccendiere. Si starebbe ricostruendo anche il rapporto con Ranucci per capire se Lavitola, dopo l’attentato, possa avergli lasciato intendere qualcosa del proprio coinvolgimento, ma finora non sono emersi elementi in questa direzione.