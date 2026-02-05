Vandali nel villaggio olimpico di Milano, dubbi sulla sicurezza nonostante un piano da 50 milioni di euro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alcuni vandali si sono introdotti nel villaggio olimpico di Milano, predisposto per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in corso di svolgimento, e hanno devastato 70 docce all’interno degli alloggi destinati agli atleti. L’episodio ha sollevato dubbi sull’ingente piano di sicurezza di 50 milioni di euro adoperato per l’evento.

Vandali nel villaggio olimpico

Tra dicembre e gennaio alcuni vandali sono riusciti ad entrare nel villaggio olimpico di Milano e hanno devastato 70 docce in tre palazzine all’interno degli alloggi destinati agli atleti.

La falla nella sicurezza del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 fa rumore se si pensa che è stato predisposto un piano di sicurezza dal valore di 50 milioni di euro per fronteggiare i rischi di un avvenimento globale come le Olimpiadi.

Il nodo sicurezza per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina

Quasi per caso, i manager della Fondazione Milano-Cortina hanno scoperto la manomissione delle docce che era avvenuta tramite il tappo di scarico del piatto della doccia e la perforazione del tubo di scarico che era stata praticata con mezzi meccanici come una fresa, come riscostruisce il Corriere della Sera. A far insospettire i responsabili era stata una perdita d’acqua. Sulla vicenda ora indaga la Digos e il pool antiterrorismo della Procura di Milano e non è esclusa la pista della vendetta, oltre che del semplice sabotaggio.

Di fatti, qualcuno che già si trovava nel Villaggio o che vi si è introdotto ha spaccato le 70 docce in diversi lassi di tempo. Al danno è stato posto rimedio ma la falla fa riflettere su quanti possono essersi introdotti nei luoghi riservati agli atleti e sull’intero piano sicurezza disposto per i Giochi.

Come detto, è stato predisposto un piano dal valore di 50 milioni di euro, strutturato su tre livelli operativi. Sul campo sono impiegati 6mila agenti tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia, sono state delimitate cinque zone rosse ad alta sorveglianza, una no-fly zone, una control room dedicata alla cybersicurezza e saranno utilizzati droni per la ricognizione. In Veneto, a Belluno, è stata inaugurata la Sala Operativa Interforze, la cabina di regia che coordina Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che gestiranno le squadre antiterrorismo, cinofili, artificieri, Nocs e Uopi.

Milano blindata per i Giochi

Intanto Milano si blinda con misure eccezionali e tanti esercizi chiusi per le giornate del 5 e del 6 febbraio, quelle nevralgiche per l’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Tra giovedì – quando la fiaccola è approdata a Milano – e venerdì saranno numerose le restrizioni, le chiusure al traffico, i divieti e le limitazioni alla viabilità nel capoluogo lombardo. Il 6 febbraio soprattutto Milano diventerà di fatti off-limits nella direttrice che dal centro cittadino porta allo stadio Meazza, dove ci sarà la cerimonia inaugurale della kermesse.

Venerdì disposte ampie chiusure nel centro storico, traffico blindato dalle 15 alle 22 e stop ai pedoni in piazza Duomo. Inoltre, il cimitero Monumentale resterà chiuso al pubblico per l’intera giornata, così come, dalle 15 a mezzanotte, piazza Sempione e piazza della Scala, City Life e la stazione Centrale, fino a Porta Romana e alla Darsena.