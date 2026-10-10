Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre episodi di danneggiamento hanno colpito la stessa lapide nel cimitero comunale di Bergamo. Una donna ultranovantenne è stata denunciata per aver vandalizzato la tomba di Ermanno Riganti, ex sindaco di Treviglio, per motivi legati a una vicenda familiare risalente agli anni ’60. Gli episodi sono stati ricostruiti dagli investigatori e i danni sono stati risarciti.

Le indagini e la scoperta della responsabile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 14 agosto scorso, quando la lapide di Ermanno Riganti, ex sindaco di Treviglio dal 1965 al 1975, è stata oggetto di danneggiamento. Accanto alla fotografia dell’ex primo cittadino, è stato lasciato anche un frammento di granito recante un’offesa. L’episodio non è rimasto isolato: la stessa lapide è stata nuovamente presa di mira altre due volte nel corso dei mesi successivi.

Il movente: una storia lunga oltre sessant’anni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la reiterazione degli atti ha spinto gli agenti del Commissariato di P.S. di Treviglio ad avviare un’attività investigativa, con il supporto tecnico della Polizia Locale. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la sequenza dei tre episodi e di individuare la presunta responsabile: una donna ultranovantenne.

Il movente dei danneggiamenti sarebbe riconducibile a una vicenda familiare risalente agli anni ’60, quando il Comune di Treviglio procedette all’esproprio di un terreno appartenente alla famiglia della donna. Un episodio che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe lasciato un segno profondo, riemergendo dopo oltre sessant’anni proprio davanti alla lapide dell’ex sindaco.

La conclusione delle indagini e il risarcimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per i fatti contestati. I danni arrecati alla lapide sono stati interamente risarciti in via conciliatoria. La vicenda, che ha suscitato particolare attenzione per la sua natura e per il lungo arco temporale che la collega a fatti del passato, si è dunque conclusa senza ulteriori conseguenze materiali per la famiglia Riganti.

L’episodio, avvenuto nel cimitero comunale di Bergamo, rappresenta un caso singolare di come vicende familiari e risentimenti possano riemergere anche a distanza di decenni, lasciando tracce concrete nella memoria collettiva di una comunità.

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