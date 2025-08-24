Vandalizzata sede di Forza Italia di Montesacro a Roma, la scritta sui muri: “Fuori i fascisti da Montesacro”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo atto vandalico contro la sede di Forza Italia a Montesacro, nel III Municipio di Roma. Nella notte un uomo con il volto coperto ha imbrattato i muri con la scritta “Fuori i fascisti da Montesacro”. È il secondo episodio in pochi giorni dopo la manomissione di una telecamera di sorveglianza.

La scritta e il video diffuso da Forza Italia

Secondo quanto denunciato dagli esponenti di Forza Italia, un uomo con il volto coperto ha colpito con una bomboletta spray nella notte, lasciando la scritta “Fuori i fascisti da Montesacro” sul muro della sede di via Adamello. L’episodio è stato registrato e diffuso in rete dal segretario municipale Giuseppe Pio Torcicollo.

“Chiedo con determinazione che le istituzioni forniscano a questa sede maggiore protezione, perché abbiamo tutto il diritto di svolgere la nostra azione politica”, ha scritto Torcicollo.

ANSA Forze dell’ordine a Montesacro

“Associare Forza Italia al fascismo è ingiusto e scorretto. Noi siamo un partito moderato che nulla ha in comune con il fascismo”. Ha inoltre definito l’accaduto “un’ennesima azione delinquenziale” che sarà denunciata alle autorità competenti.

Precedenti episodi e denunce

Non è la prima volta che la sede del partito nel III Municipio viene presa di mira. Lo scorso 14 agosto ignoti erano riusciti ad accedere al lastrico della struttura e a disinstallare una delle telecamere di sorveglianza.

Un episodio definito “ennesimo atto vandalico” da Luisa Regimenti, segretaria di Forza Italia Roma, che ha espresso “totale solidarietà al segretario municipale e ai militanti del territorio”.

Regimenti ha aggiunto:”«Questi gesti vili non riusciranno ad intimidirci, ma anzi rafforzano la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta”.

Le reazioni del partito

Forza Italia ha ribadito di voler andare avanti con la propria attività politica in tutti i Municipi della Capitale e di non farsi intimorire dal gesto.

“A Roma non possono esistere zone franche dove la violenza e l’intimidazione impediscono il confronto politico”, ha dichiarato Regimenti, sottolineando che i responsabili dell’atto vandalico devono essere rapidamente individuati.