Vania Vettorazzo morta in palestra a Dosson di Casier per un infarto, la 21enne stava facendo pilates

Una donna di 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta nel pomeriggio del 20 gennaio a Dosson di Casier (Treviso) a causa di un malore improvviso. Al momento del decesso la vittima si trovava in palestra e stava partecipando a una lezione di pilates. Inutili i soccorsi: per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il malore improvviso e i soccorsi: cosa è successo

Come riportato da Il Gazzettino, Vania Vettorazzo si trovava all’interno della palestra Bamboo, struttura che frequentava abitualmente. “Faceva pilates ogni settimana”, ha riferito il fratello.

Durante l’attività fisica avrebbe accusato un improvviso affaticamento. Pochi istanti dopo ha perso i sensi ed è caduta a terra davanti agli altri partecipanti al corso.

Il personale della palestra e alcune compagne di allenamento sono intervenuti immediatamente, accompagnandola negli spogliatoi e chiamando il 118.

In un primo momento si è pensato a un semplice malore legato allo sforzo fisico o a un possibile calo glicemico.

All’arrivo dell’ambulanza le condizioni della giovane sono apparse subito critiche. La 21enne era in arresto cardiaco.

I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione e l’hanno trasferita d’urgenza al Pronto soccorso in codice rosso.

Il trasporto d’urgenza in ospedale e il decesso di Vania

Una volta in ospedale, medici e infermieri hanno continuato a tentare senza sosta di rianimare la 21enne. Nel frattempo la famiglia è stata avvisata e ha raggiunto il Pronto soccorso.

Al loro arrivo, però, non c’era più nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato alcune ore dopo il ricovero. La causa ufficiale della morte è un arresto cardiaco.

Cosa ha provocato la morte di Vania Vettorazzo

Come dichiarato da Matteo Vettorazzo, fratello di Vania, a Treviso Today, i medici hanno parlato di “una possibile embolia polmonare dovuta alla pillola” anticoncezionale.

Per conoscere l’effettiva causa del decesso bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.

La tragica notizia ha colpito profondamente sia Preganziol, il paese in provincia di Treviso in cui Vania viveva con i genitori e il fratello maggiore, sia Dosson di Casier, località che la giovane frequentava per l’attività sportiva.

Il cordoglio della sindaca di Preganziol

La sindaca di Preganziol, Elena Stocco, ha tributato il proprio cordoglio alla famiglia Vettorazzo.

“Siamo costernati dalla triste notizia ed esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia di Vania”, si legge in una nota ufficiale.