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“Un intervento militare su larga scala volto alla conquista dell’Ucraina orientale sembrerebbe un’ipotesi poco probabile”. Così scriveva il generale Roberto Vannacci il 16 febbraio 2022, 8 giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, in un rapporto riservato per la Farnesina e desecretato nei giorni scorsi. L’allora addetto militare dell’ambasciata italiana a Mosca riteneva che Vladimir Putin avesse ammassato le truppe ai confini con l’Ucraina solo per fare pressione sui negoziati.

Il report di Vannacci 8 giorni prima dell’invasione dell’Ucraina

Un report riservato della Farnesina, oggi declassificato e pubblicato integralmente dall’agenzia Dire, contiene le valutazioni e le previsioni dell’ex generale Roberto Vannacci sull’Ucraina e sulle intenzioni del presidente russo Vladimir Putin.

Un documento datato 16 febbraio 2022, 8 giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, in cui l’allora addetto militare dell’ambasciata italiana a Mosca fa un’analisi della situazione sul campo, sulle truppe ammassate da Mosca al confine e sulle strategie del Cremlino.

ANSA

Quel cablogramma di tre pagine, declassificato il 6 novembre scorso, era stato redatto in vista della visita a Mosca dell’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che il giorno successivo avrebbe incontrato il suo omologo russo Sergej Lavrov.

“Intervento russo poco probabile”

Nel report, Vannacci scriveva che “un intervento militare su larga scala volto alla conquista dell’Ucraina orientale sembrerebbe un’ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare”.

“Una tale manovra implicherebbe tempi protratti (superiori al mese), grande dispendio di forze e di risorse, allungamento delle linee logistiche, logorio delle unità e, soprattutto, fornirebbe il tempo alle organizzazioni internazionali di assumere decisioni prima del termine delle operazioni militari”, ragionava l’europarlamentare.

Mentre “un intervento su piccola scala, volto ad assumere il controllo di punti chiave ed aree strategicamente rilevanti e che godrebbe del supporto, almeno parziale, della popolazione residente avrebbe un’indubbia probabilità di successo, potrebbe terminare la fase cinetica in tempi brevi che non permetterebbero alle organizzazioni internazionali di intervenire se non a fatto compiuto”.

“Vi è tuttavia il consolidato parere – scriveva Vannacci nelle conclusioni – che le varie attività militari condotte dalla Russia ai confini con l’Ucraina abbiano il solo scopo di esercitare una leva sulle negoziazioni in atto”.

Previsioni che di lì a pochi giorni sarebbero state drammaticamente smentite dai fatti: il 24 febbraio le forze russe invasero l’Ucraina su larga scala, dando vita a una guerra che 4 anni e 9 mesi dopo è ancora in corso.

Il commento di Vannacci

Roberto Vannacci difende e rivendica quanto scritto in quel rapporto: “Anche a rileggerlo a posteriori è completo, accurato, giustificato e realista. Soddisfatto e orgoglioso del servizio prestato alla Patria”, dice alla Dire.

Quella però non è l’unica previsione errata fatta dall’attuale leader di Futuro Nazionale. L’allora ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace, nel suo libro La pace difficile, racconta che quando partì “l’operazione militare speciale” della Russia Vannacci sostenne che i russi sarebbero entrati in Ucraina “come un coltello nel burro”, raggiungendo e conquistando Kiev in un paio di settimane.