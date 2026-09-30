Vannacci a Porta a Porta da Vespa nega la sconfitta a Reggio Calabria e la malizia nella foto di Siracusano

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nella puntata di Porta a Porta andata in onda martedì 29 settembre su Rai 1, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è stato protagonista di oltre 20 minuti di intervista, realizzata da Bruno Vespa. Al centro del dibattito, i risultati delle elezioni suppletive della Camera a Reggio Calabria, i numeri raccolti dal suo candidato, l’alleanza con il centrodestra di Giorgia Meloni e la fresca polemica sul fotomontaggio che coinvolge la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano.

Il duello sui numeri con Vespa: “Reggio Calabria è un successo, situazione win-win”

Appena entrao in studio, l’ex generale ha subito storto il naso di fronte alla grafica della trasmissione: “Vannacci perde ma festeggia, siamo appena decollati”.

Contestando apertamente la parola “perde”, Vannacci ha ribadito a Bruno Vespa la sua analisi del voto: “Per me il voto a Reggio Calabria è una situazione comunque di vincita. Come dicono gli anglosassoni, è una situazione win-win. Sarebbe stata una sconfitta se Futuro Nazionale avesse preso meno della media dei sondaggi nazionali, invece ha preso l’11%, ossia il 3,4% in più”.

Nonostante la vittoria del candidato del centrodestra unitario e di Forza Italia, Fabio Roscioli, e con un’affluenza fermatasi ad appena il 22%, Vannacci ha difeso il valore politico del dato, disaggregando i consensi personali di Giannetta da quelli del simbolo: secondo il suo calcolo, 6 mila voti (degli 8.226 totali) sarebbero direttamente attribuibili al brand di Futuro Nazionale.

Per Vannacci il centrodestra può vincere solo con Futuro Nazionale

Se Forza Italia (con in testa la sottosegretaria Matilde Siracusano) liquida l’ipotesi di un’alleanza strutturale con Vannacci definendola un “grandissimo autogol”, l’ex generale lancia la sfida in vista delle prossime elezioni Politiche 2027: “Futuro Nazionale è indispensabile al centrodestra per vincere”. A supporto della sua tesi cita anche una recente rilevazione Izi mostrata a La7, secondo cui la presenza del suo movimento garantirebbe quel +2,2% decisivo per far scattare il premio di maggioranza della coalizione.

La polemica sulla foto di Matilde Siracusano: “Non sapevo fosse ritoccata”

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per il caso del post social con la foto ritoccata e scollata della sottosegretaria Matilde Siracusano, affiancata da Roscioli e Lotito nell’atto di dividersi una torta sulla Calabria.

Incalzato da Vespa, Vannacci ha sgombrato il campo dalle accuse di sessismo o scorrettezza: “Mi guarderei bene dal pubblicare volontariamente foto ritoccate in maniera osé di signore, non ho assolutamente nessuna legittimità. Io ho trovato questa foto che non era sconcia né volgare, era una foto qualsiasi e non potevo immaginare che fosse ritoccata. Si vedeva una signora in tailleur con una scollatura. Il significato del post era politico, legato alla gestione della Calabria, non certo contro l’onorevole Siracusano”.

Infine, rivolgendosi direttamente al conduttore di Rai 1, ha chiosato con una battuta: “Se io vedessi una foto del direttore Vespa che stasera, invece della camicia nera, ha una camicia rossa, non potrei pensare subito a un fotomontaggio”.

Il precedente a Porta a Porta: quando Bruno Vespa difese Vannacci da Furfaro

Non è la prima volta che Roberto Vannacci viene ospitato a Porta a Porta.

Nel 2024, infatti, poco dopo le Elezioni Europee che consacrarono l’approdo di Vannacci a Bruxelles, si verificò un durissimo scontro verbale tra Bruno Vespa e il deputato del Pd, Marco Furfaro. Quest’ultimo aveva criticato aspramente le dichiarazioni di Vannacci sulle “glorie” della X Mas, ritenendo “inaccettabile” che il servizio pubblico desse spazio a tali affermazioni legate a un reparto responsabile di crimini di guerra nel biennio 1943-45.

Vespa però aveva difeso Vannacci, argomentando con veemenza che la storia della X Mas va divisa in “due momenti distinti”: uno precedente al fascismo e uno successivo legato alla Repubblica Sociale. La tensione in studio era salita a tal punto da spingere il conduttore a zittire Furfaro, arrivando persino a litigare in diretta con i propri autori che gli segnalavano dalla regia la necessità di dare la linea al TG1: “Vi ho visto! La smettete? Adesso devo chiudere perché altrimenti questi rompiscatole…”.