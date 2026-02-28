Vannacci a Sanremo parla di politica ma Denny Mendez lo interrompe, "Non sono molto d'accordo con lei"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un incontro casuale. È quanto avvenuto a margine dell’ingresso degli spettatori del Festival di Sanremo poco prima della serata delle cover. L’ex generale Roberto Vannacci, fresco della presentazione del suo nuovo partito Futuro Nazionale, si è intrattenuto con i giornalisti per commentare la gara, quando all’improvviso è arrivata l’ex Miss Italia Denny Mendez e lo ha interrotto: “Non sono molto d’accordo con lei, Vannacci”, poi si è allontanata lasciando l’europarlamentare con un sorriso di imbarazzo.

Denny Mendez interrompe il generale

Roberto Vannacci si trova a Sanremo per seguire il Festival. Nel corso della quarta serata, dedicata alle cover, il fondatore del neonato Futuro Nazionale è stato raggiunto dai cronisti prima di entrare in sala.

“Vengo da privato cittadino a godermi una serata di canzone italiana”, ha detto ai microfoni. Poi si è lasciato andare in una riflessione: “Forse è anche per questo che abbiamo il 52% di astensionismo“, ha detto, “perché stiamo delegando ai partiti” che sono organi certamente funzionali al “dibattito parlamentare” ma “non a sostituire il popolo”.

Il popolo, secondo Vannacci, “è sovrano” e ha “il sacrosanto diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento”.

In quel momento Denny Mendez è arrivata, si è avvicinata all’ex generale e lo ha interrotto: “Non sono molto d’accordo con lei, Vannacci”, gli ha lanciato un’occhiata furente e si è allontanata, lasciando l’europarlamentare in un attimo di sgomento.

La politica a Sanremo secondo Roberto Vannacci

Quindi i giornalisti lo hanno incalzato sull’andamento del Festival che, come ogni anno, è fatto anche di polemiche. Tra queste ci sono le prese di posizione di alcuni artisti, che Vannacci non condivide: “Sinceramente vorrei che la politica non entrasse in tutto ciò che è cultura e sport”.

A partire dalla stessa politica “che dovrebbe occuparsi d’altro”, ma anche da parte di “certi artisti che prendono invece lo spunto per fare politica durante le loro dimostrazioni che non dovrebbero fare“, un qualcosa che l’europarlamentare considera “becero”.

Denny Mendez e il “razzismo contro chi è di destra”

Da anni l’ex Miss Italia è fidanzata con Gerolamo Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia. A proposito di questo Denny Mendez, nel 2024, ha preso una posizione netta: “La comunità di Fratelli d’Italia, per come ho potuto conoscerla io in questi mesi in cui l’ho frequentata, è ben lontana dall’essere razzista o prevenuta“.

Poi ha aggiunto: “Una certa forma di razzismo sembra data più dal colore politico del mio compagno che dal colore della mia pelle”.