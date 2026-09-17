Vannacci a testa in giù nel volantino coi loghi Anpi e Articolo 21 a Orvieto, Alemanno attacca: "Trogloditi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, promotore di Orvieto ’26 (la tre giorni del Forum dell’Indipendenza Italiana), ha denunciato il volantino dell’ANPI e di Articolo 21 che chiama alla mobilitazione contro di loro. La grafica del volantino ritrae Roberto Vannacci a testa in giù sotto gli illustri uomini di cultura nati nella città. Per Alemanno “questo sarà un motivo in più per vederci ad Orvieto” per “ridere di questi trogloditi”.

Alemanno contro il volantino

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, ha denunciato il volantino di ANPI e Articolo 21 contro Roberto Vannacci e Futuro Nazionale.

Il volantino, spiega Alemanno, “comincia parlando degli uomini di cultura che sono nati a Orvieto, ma l’esito è sempre lo stesso: il nemico politico va messo a testa in giù”.

Infatti nel volantino, sotto gli illustri uomini di cultura, c’è una foto di Roberto Vannacci al contrario. Il manifesto nasce come mossa contro la mobilitazione di Futuro Nazionale, che a Orvieto ha promosso il Forum dell’Indipendenza Italiana.

Cosa c’è sul volantino?

Nel volantino ANPI e Articolo 21 annunciano un picchetto “democratico e antifascista” contro Futuro Nazionale presso l’ex piazza della Croce Rossa (ora Piazza Gualterio) per domenica 20 settembre.

Si legge: “Se c’è una costante nella storia di Orvieto è la sua abitudine di stare in alto e guardare il mondo dal suo altopiano di tufo dicendo ‘Avanti il prossimo'”. Segue una lunga lista di nomi illustri.

E aggiunge: “È una città che ha scritto la propria identità con l’antifascismo e il rifiuto di ogni dittatura”. Invece sottosopra, accanto all’immagine di Vannacci, si legge: “Ora sulla rupe arriva il Generale con il suo attendente”. E ancora: “Orvieto è alta, colta, pacificatrice, antifascista e aperta”.

Il commento

A questo volantino Alemanno risponde: “Come se non bastasse mi qualificano come ‘l’attendente del Generale'”. Aggiunge che non si farà intimidire e che anzi “sarà solo un motivo in più per vederci ad Orvieto, diffondere le nostre idee e ridere di questi trogloditi”.

Infine sollecita la solidarietà dei tanti “democratici” (che cita tra virgolette) che si scandalizzano per ogni slogan di Futuro Nazionale.