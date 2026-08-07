Vannacci attaccato dal Guardian, "posizioni ripugnanti e inaccettabili, canaglia": la replica dell'ex generale

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Attacco diretto e senza esclusione di colpi quello che il Guardian ha piazzato nei confronti dell’ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Sul sito del quotidiano britannico, infatti, l’eurodeputato viene definito “canaglia” dalle “posizioni ripugnanti e inaccettabili“. E il messaggio a Giorgia Meloni appare chiaro: “Se dovesse anche solo prendere in considerazione qualsiasi compromesso, ciò distruggerebbe le sue già fragili pretese di rispettabilità”.

Attacco del Guardian a Vannacci

Un articolo del 6 agosto, pubblicato nella versione online del Guardian, va contro Roberto Vannacci. Il successo di Futuro Nazionale, infatti, ha portato il quotidiano britannico ad accendere i riflettori sull’ex generale, con l’exploit definito “inquietante in un momento in cui le politiche estreme si stanno normalizzando”.

Ripercorrendo il passato più recente di Vannacci, infatti, il percorso da “Il mondo al contrario” alle elezioni preoccupa i britannici.

Parlando delle posizioni della “vera destra” più volte esaltata dall’ex generale, passando anche per quelle filo-Putin, anti-Ucraina e anti-Ue, ma anche sottolineando il suo pensiero sull’omogeneità culturale attraverso l’espulsione dei migranti dall’Italia, anche dei discendenti, il giornale non dà un parere positivo sull’eurodeputato.

“Le ripugnanti posizioni politiche del signor Vannacci sono inaccettabili”, si legge nel giudizio dato dal Guardian.

Il messaggio a Meloni

E nella disamina delle posizioni “vannacciane”, il giornale sottolinea anche come tutti abbiano preso le distanze dal pensiero di estrema destra.

“In Germania, il cancelliere Friedrich Merz continua a escludere qualsiasi forma di alleanza nazionale con l’AfD”, si legge.

E quindi il messaggio è chiaro e diretto nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni: “Se la signora Meloni dovesse anche solo prendere in considerazione un qualsiasi compromesso con il generale canaglia italiano, ciò distruggerebbe le sue già fragili pretese di rispettabilità”.

La replica ironica di Vannacci

Attacco sì, ma preso alla leggera dal diretto interessato.

Roberto Vannacci, infatti, ha replicato sui social al contenuto dell’articolo pubblicato sul Guardian.

Il generale, infatti, ripubblicando una grafica con parte dell’home page del sito che riporta l’articolo-invettiva, l’ha presa “sul ridere”.

L’eurodeputato, infatti ha sottolineato: “‘Generale canaglia’ non me lo aveva ancora detto nessuno… ma detto dal Guardian è una medaglia al valore“.