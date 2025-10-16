Vannacci candidato alle elezioni Regionali in Puglia? Scontro tra il generale e il giornalista di Repubblica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Vannacci risponde alle domande di un giornalista de La Repubblica, ma lo scambio si accende. Vannacci infatti dice al giornalista di non credere a ciò che scrivono i giornali, citando proprio Repubblica e alcune affermazioni fatte in passato. Alla stessa domanda posta da un altro quotidiano, l’ex generale risponde invece in modo più vago ma senza alzare i toni. Verso le prossime elezioni in Puglia, il nome di Vannacci sembra ancora in bilico.

La Lega va male, ma non Vannacci

Roberto Vannacci è stato intervistato da Lorenzo De Cicco su La Repubblica. L’intervista aveva come tema l’identità della Lega e il significato della presenza di Vannacci per i cittadini e per gli altri rappresentanti del partito.

Secondo Vannacci, i risultati in Toscana sono negativi per la Lega, ma positivi per lui. Infatti, facendo alcuni calcoli, dichiara che da solo ha visto i propri voti aumentare dal 3,9% delle Europee 2024 al 4,3%. Sul fatto che qualcuno stia remando contro la sua figura come capolista, Vannacci dice di non sapere nulla.

Il giornalista insiste chiedendogli se ha la sensazione che qualcuno nella Lega lo consideri un corpo estraneo, ma l’ex generale risponde di no, aggiungendo che forse “qualcuno ha questa sensazione di me”.

Vannacci si candida in Puglia? Scontro con il giornalista

La domanda si sposta sulle prossime elezioni regionali in Puglia, dove secondo alcune voci Roberto Vannacci potrebbe candidarsi come capolista per la Lega. Il giornalista chiede all’intervistato se sia vero o meno.

Vannacci reagisce attaccando il giornalista, e più in generale tutti i giornalisti, in particolare quelli di Repubblica. Dice: “La smetta di credere a ciò che scrivono i giornali, e soprattutto a ciò che scrive Repubblica. Ci avete detto che aveva vinto Kamala Harris e che i russi stessero perdendo in Ucraina”.

Il giornalista replica che “non è stato questo giornale a scrivere della sua corsa in Puglia” e decide di cambiare argomento.

Stessa domanda, risposta diversa

A un altro quotidiano, Roberto Vannacci risponde in modo completamente diverso. Non tanto nel contenuto, che resta vago, ma nel tono. Anche qui il tema è lo stesso: la possibile candidatura in Puglia.

Il giornalista parte chiedendo se in Toscana i risultati sarebbero stati migliori con la sua candidatura diretta, e secondo Vannacci “sarebbe stato solo un valore aggiunto”.

A quel punto, il giornalista gli domanda se si rilancerà proprio in Puglia, candidandosi da capolista alle regionali di novembre. Vannacci risponde che non vuole svelare la sua strategia ora. Aggiunge, per non prendere in giro gli elettori, che “la tattica non cambia a seconda delle situazioni. Decideremo con il partito”.