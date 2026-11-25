Vannacci canta Jingle Bells al Parlamento Ue contro Von der Leyen, "impegnata coi regali": lei è impassibile
L'eurodeputato intona la celebre canzone natalizia a Strasburgo per contestare i finanziamenti europei destinati all'Ucraina.
Un intervento decisamente insolito al Parlamento europeo di Strasburgo, dove Roberto Vannacci ha esordito intonando Jingle Bells durante il dibattito sulla guerra in Ucraina. L’eurodeputato di Futuro Nazionale ha utilizzato la celebre canzone natalizia per attaccare Ursula von der Leyen, definendo un regalo i 45 miliardi di euro destinati a Kiev. Nel suo intervento ha contestato il sostegno economico europeo all’Ucraina, sostenendo che il costo dei finanziamenti ricadrà sui cittadini italiani ed europei.