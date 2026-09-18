Vannacci contestato a Torino da una donna durante il convegno, il video con le urla in sala: "Maleducata"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Roberto Vannacci contestato da una donna a Torino venerdì 18 settembre, durante il convegno all’Nh Hotel sulla sicurezza urbana, organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato. “L’Italia è un Paese laico”, ha detto ad alta voce la signora tra il pubblico, interrompendo il leader di Futuro Nazionale. Frase ricoperta da fischi e urla, con Vannacci che ha definito la contestatrice “maleducata e antidemocratica”, mentre i presenti hanno scandito anche il coro “remigrazione“. L’ex generale, poi, ha invitato la donna a tornare, ringraziandola per l’ulteriore visibilità data al suo partito. Fuori dalla struttura, tensione tra manifestanti e polizia.