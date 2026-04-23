Vannacci contro il 25 aprile, "si dimentica sangue dei vinti, Liberazione grazie ad Alleati non a Resistenza"

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Roberto Vanancci, segretario del partito di estrema destra Futuro Nazionale ha attaccato la Festa della Liberazione, che si celebrerà sabato 25 aprile. Vannacci ha dichiarato che in quella giornata “festeggerà San Marco“, ricorrenza cattolica che cade proprio in quella giornata. Vannacci si unisce a molti altri politici di destra che negli anni hanno in vari modi sminuito il 25 aprile.

Vannacci sul 25 aprile

Roberto Vannacci ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, in cui attacca la Festa della Liberazione.

“Il 25 aprile festeggio San Marco, patrono della città che ha dato vita alla repubblica più longeva della penisola italica. Se invece si riferiva alla Festa della Liberazione, mi dispiace deluderla: no, non la festeggerò”, ha dichiarato Vanancci.

ANSA

Il segretario di Futuro Nazionale ha dichiarato che durante la giornata andrà al mare e si dedicherà alla famiglia.

Vannacci ha poi spiegato: “Non mi riconosco nelle bandiere rosse, in “bella ciao“, né nell’arroganza di chi, ancora oggi, a quasi un secolo di distanza, continua a marcare la distanza tra due schieramenti”.

Le dichiarazioni di Vannacci sulla Resistenza

Vannacci ha poi parlato della Resistenza, sostenendo che l’Italia sia “stata liberata dagli Alleati“, vale a dire delle truppe anglo-amricane e italiane che hanno risalito il Paese tra il 1943 e il 1945, combattendo contro i nazisti che occupavano militarmente l’Italia centrale e settentrionale.

La storiografia ha riconosciuto in realtà alle truppe partigiane un ruolo fondamentale nel sabotare le operazioni tedesche e fasciste per tutta la Guerra civile italiana, e hanno anche materialmente riconquistato le città del Nord Italia proprio nell’insurrezione attorno al 25 aprile.

Un ruolo fondamentale nella resistenza lo ebbero anche i circa 800.000 soldati italiani dell’esercito regolare che, dopo l’armistizio, furono catturati dai nazisti, i cosiddetti Internati Militari Italiani.

Nonostante i nazisti avessero dato loro la possibilità di scegliere tra andare a combattere per la Repubblica Sociale Italiana, lo Stato fantoccio fascista che collaborava all’occupazione tedesca del Nord Italia, e la prigionia in Germania, praticamente tutti scelsero la seconda opzione.

I leader politici che hanno attaccato il 25 aprile

Molti leader italiani di estrema destra hanno attaccato il 25 aprile come festività durante il corso degli anni.

Il primo fu Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano, partito neofascista che si è sempre rifiutato, per tutta la sua esistenza fino agli anni ’90, di riconoscere il 25 aprile come festa.

Dall’Msi viene Ignazio La Russa, presidente del Senato, che ha più volte attaccato la festività, proponendo anche nel 2026 di utilizzarla per ricordare anche i fascisti morti nel sostenere l’occupazione nazista del nostro Paese.