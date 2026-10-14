Vannacci contro Meloni, "coi suoi sgherri da La Russa a Bignami vuole rosicchiare voti a Futuro Nazionale"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervenendo a Ping Pong su Rai Radio1, il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha attaccato la premier Meloni accusandola di usare i propri “sgherri“, La Russa e Bignami, per sottrarre voti al suo movimento. Vannacci ha poi ribadito la linea del partito sulle sanzioni alla Russia, gli aiuti all’Ucraina e ipotetici accordi post-elettorali col centrodestra.

Le accuse di Vannacci a Meloni sugli “sgherri” da La Russa a Bignami

Ospite della trasmissione radiofonica Ping Pong su Rai Radio1, il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha lanciato un attacco contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici della maggioranza di governo.

Secondo Vannacci, la premier avrebbe dato “mano libera ai suoi sgherri, La Russa, Bignami, Ronzulli, Lupi“, i quali si sarebbero pronunciati in modo critico su un’eventuale intesa futura per sottrarre consensi al suo movimento attraverso il richiamo al voto utile. L’uso del termine “sgherro” richiama storicamente la figura dei sgherri, ossia i servitori o gli sgherri armati al soldo dei potenti locali per reprimere o intimidire.

Vannacci ha comunque precisato che, qualora Meloni lo chiamasse dopo le elezioni, risponderebbe alla telefonata per valutare un’intesa basata esclusivamente su punti programmatici trasparenti e vincolanti.

Le posizioni geopolitiche

Vannacci ha poi affrontato le grandi questioni esterne richiamando la necessità di un approccio strettamente pragmatico e privo di valutazioni morali o etiche. Il presidente di Futuro Nazionale ha promosso la strategia di Donald Trump negli Stati Uniti, sottolineando come il congelamento delle sanzioni e l’acquisto di gasolio dalla Russia rispondano all’esigenza di far scendere i prezzi energetici interni.

Al contrario, l’Unione Europea è stata definita “masochistica” per il mantenimento dei blocchi commerciali e per il sostegno a un conflitto che danneggia la competitività dell’industria continentale.

Ribadendo la propria “linea rossa” sull’Ucraina, Vannacci ha evidenziato come l’Italia abbia già destinato oltre 20 miliardi di euro tra aiuti diretti e fondi europei, risorse che a suo giudizio andrebbero invece destinate alle priorità economiche dei cittadini italiani che non arrivano a fine mese.

I rapporti con Fabrizio Corona, la rincorsa ai voti e il monito di Monti

Interpellato sulla sua recente intervista rilasciata al canale di Fabrizio Corona, il leader di Futuro Nazionale ha difeso la propria scelta escludendo patti elettorali con l’ex re dei paparazzi: “L’intervista con Corona è stata l’intervista con una persona che si occupa di comunicazione. Io, come ho detto, vado da tutti, tutti quelli che mi intervistano”.

Rispetto alla crescita del suo movimento e alle continue adesioni, Vannacci ha rivendicato la propria autonomia per conquistare consensi e voti: “In politica Futuro Nazionale è un partito nato da poco ed è un partito che manterrà la sua identità. Sono in tanti che hanno bussato alla porta di Futuro Nazionale e che continuano a farlo. Futuro Nazionale va avanti per la sua strada”.

Sulla figura del generale è intervenuto al Senato anche Mario Monti, che ha rivolto un suggerimento diretto alla premier Giorgia Meloni: “Non c’è proprio necessità di temerlo. Faccia fare a qualcuno dei suoi la fatica di leggere questo ponderoso programma che si sgretola da sé. Quindi non rincorretelo, ma combattetelo”.