Vannacci contro Mia Bintou Diop vicepresidente della Regione Toscana: "Bastano tessera Pd e pelle nera"

Roberto Vannacci ha attacco Mia Bintou Diop, scelta da Eugenio Giani come vicepresidente della Regione Toscana. Secondo l’ex generale, uno dei nuovi leader della Lega, la scelta sarebbe ricaduta sulla 23enne perché “sono sufficienti la tessera del partito – il Pd – e la pelle nera“.

L’attacco di Roberto Vannacci a Mia Bintou Diop

Dopo le frasi sulle leggi razziali, Roberto Vannacci è tornato a far parlare di sé.

Attraverso un post su Facebook, infatti, l’eurodeputato della Lega ha sottolineato che Mia Bintou Diop sia stata scelta come vicepresidente della Regione Toscana non per competenza, ma perché iscritta al Pd e con “la pelle nera”.

Vannacci ha scelto di paragonare il nuovo ruolo di Mia Bintou Diop alla vicenda di Beatrice Venezi (apprezzata dal Governo Meloni), ancora nel mirino delle proteste contro la sua nomina a direttrice d’orchestra della Fenice di Venezia perché considerata inesperta, “nonostante vanti un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale come direttore d’orchestra”.

Questo, l’affondo: “Nessuna protesta a sinistra, ma anzi applausi e consenso, per la nomina a vicepresidente di una importante Regione come la Toscana (Vannacci è originario di Viareggio sebbene sia nato a La Spezia, ndr), di una studentessa universitaria 23enne di origine senegalese, tale Mia Diop. Nel suo caso, nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito (PD) e la pelle nera. Lei probabilmente avrebbe potuto anche essere nominata ‘direttrice’ d’orchestra alla Fenice, gli orchestrali avrebbero certamente festeggiato la nomina della prima donna dalla pelle nera e di origine africana. E se qualcuno avesse osato criticare, sarebbe stato tacciato di razzismo e fascismo. Beatrice Venezi non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre a essere indubbiamente competente”.

Parole che non sembrano rispondere all’ala della Lega decisamente più moderata, capeggiata da Luca Zaia, che a SkyTg24 ha dichiarato: “Per quanto riguarda il segretario Vannacci, se mi viene chiesto cosa ne penso delle leggi razziali non ho ben capito cosa pensi lui. Forse non è stato chiaro. Lo spiegherà a tutti. Sulle leggi razziali non c’è nessuna rivisitazione storica da fare”.

L’attacco di Mia Bintou Diop a Vannacci

Probabilmente il post di Vannacci è stato incoraggiato dall’intervista rilasciata da Mia Bintou Diop a Repubblica, in cui la vicepresidente ha citato proprio l’ex generale, facendo sua la recente provocazione di Mamdani a Trump dopo l’elezione a sindaco di New York:

“A chi sull’immigrazione fa propaganda. A chi vuole tenere ai margini una parte del Paese. A chi taglia le tasse ai più ricchi. A Vannacci, Salvini, Meloni. Alzino il volume. La Toscana continuerà a essere terra dei diritti e delle opportunità”.

Chi è Mia Bintou Diop

Mia Bintou Diop è nata a Livorno da padre senegalese e madre italiana.

Studentessa universitaria ed ex volontaria della croce Azzurra, è stata eletta come la più giovane assessora nella storia della Regione Toscana ed è stata scelta da Eugenio Giani come sua vice.

Legata alla corrente di Elly Schlein (due anni fa era stata inserita nella direzione nazionale dem proprio dalla segretaria), la sua nomina, secondo il Corriere della Sera, avrebbe palesato i malumori all’interno del Pd toscano (a partire dalla grande esclusa, Serena Spinelli, che al fotofinish sarebbe proprio stata soppiantata da Diop).

Da consigliera comunale a Livorno, ha ricoperto questi incarichi:

vicepresidente Commissione 4 – Assetto del Territorio

componente Commissione 7 – Cultura, Turismo e Sport

componente Commissione 8 – Diritti, Pari Opportunità, Differenze di genere

componente Commissione Speciale – Livorno: Città per i Giovani

In Regione, oltre alla vicepresidenza, potrebbe avere anche la delega al Lavoro e alle Pari opportunità.

Qui il curriculum vitae completo.