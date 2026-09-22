Vannacci costretto a dire addio a Futuro Nazionale? Contestati nome e simbolo, la decisione dell'Ufficio Ue

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’Euipo, ha ammesso l’atto di opposizione presentato dall’associazione Nazione Futura contro il nome e il simbolo scelti da Roberto Vannacci per il partito Futuro Nazionale. L’opposizione era stata presentata lo scorso febbraio dall’associazione presieduta da Francesco Giubilei, che contesta il rischio di confusione e somiglianza tra il marchio Futuro Nazionale e quello di Nazione Futura. L’ammissione dell’atto non chiude la vicenda, ma apre la fase del procedimento in contraddittorio davanti all’ufficio europeo.

Perché Nazione Futura contesta Futuro Nazionale

Secondo quanto riportato da Adnkronos, Nazione Futura ha segnalato “l’elevato rischio di confusione e di somiglianza” tra nome e simbolo.

L’associazione sostiene di avere un diritto anteriore già consolidato e richiama l’uso effettivo e continuativo del proprio nome e del proprio segno distintivo.

Secondo Nazione Futura, questo elemento sarebbe idoneo a impedire la registrazione di un marchio considerato sostanzialmente identico.

In particolare, sostiene il partito, se usato in ambiti di attività ritenuti sovrapponibili.

Le parole di Giubilei e De Benedictis di Nazione Futura

Dopo la decisione dell’Euipo, Francesco Giubilei e il vicepresidente Ferrante De Benedictis hanno espresso soddisfazione per l’ammissione dell’opposizione.

“Accogliamo positivamente la decisione dell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale che dimostra il fondamento giuridico della nostra opposizione al marchio ‘Futuro Nazionale’, che riprende palesemente quello di Nazione Futura”, hanno dichiarato ad Adnkronos.

I due hanno poi aggiunto: “Vannacci dovrebbe cambiare il nome al proprio partito e prendere atto che la vera destra è quella dei conservatori”.

Giubilei e De Benedictis hanno ricordato che Nazione Futura è attiva dal 2017 e hanno rivendicato la crescita dell’associazione, parlando di oltre 100 circoli territoriali in tutta Italia.

La replica di Roberto Vannacci

La risposta di Roberto Vannacci è arrivata sempre tramite Adnkronos.

Il leader di Futuro Nazionale ha contestato l’interpretazione data da Giubilei alla decisione dell’Euipo.

“Giubilei festeggia troppo presto e, francamente, penso abbia seri problemi cognitivi”, ha dichiarato.

Secondo l’eurodeputato, l’ufficio europeo non avrebbe accolto l’opposizione nel merito, ma si sarebbe limitato a dichiararla ammissibile.

“La realtà, come al solito, è ben diversa”, ha detto Vannacci.

“L’Ufficio non ha accolto la sua opposizione, l’ha semplicemente dichiarata ammissibile. Ora dovrà ancora dimostrare di avere un diritto anteriore su ‘Nazione Futura’. Dire che io debba cambiare nome non corrisponde a quanto stabilito dall’Euipo”.

Il simbolo registrato di Futuro Nazionale

Vannacci ha inoltre sostenuto che il marchio denominativo Futuro Nazionale sarebbe già registrato a suo nome presso l’Euipo.

“Nel frattempo ‘Futuro nazionale’ è già un marchio denominativo regolarmente registrato dall’Euipo a mio nome”, ha affermato.

Il leader di Futuro Nazionale ha poi precisato che, al momento, nessuno gli avrebbe intimato di cambiare nome.

Ha anche richiamato l’uso del simbolo nella competizione elettorale suppletiva di Reggio Calabria, dove sarebbe stato ammesso e utilizzato.

“Questo non decide la controversia Euipo, ma conferma l’uso pubblico e ufficiale del simbolo nella competizione elettorale”, ha concluso.

Cosa succede ora al simbolo di Futuro Nazionale

Con l’ammissione dell’atto di opposizione si apre una nuova fase procedurale.

Le parti potranno presentare le proprie argomentazioni davanti all’Euipo.

Il punto da chiarire sarà se Nazione Futura possa dimostrare l’esistenza di un diritto anteriore tale da incidere sulla registrazione e sull’uso del marchio Futuro Nazionale.

Intanto, Roberto Vannacci ha acceso la polemica commentando le frasi di Antonio Tajani sulle donne con le gonne.