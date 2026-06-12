Vannacci criticato da Travaglio e Cerno, "fascio 2.0 con la vestaglina a fiori", "alleato della sinistra"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Vannacci criticato duramente da Marco Travaglio e Tommaso Cerno. I due giornalisti hanno dipinto il generale con termini duri. Il primo lo ha definito “un omofobo che blatera”, il secondo lo ha descritto come “un alleato della sinistra” che “si presenta in tv per parlare male degli omosessuali”. Gli attacchi al generale sono arrivati dopo che, come spiegato da Meloni nelle scorse ore in parlamento, Futuro Nazionale “per 6 volte ha votato contro la fiducia al governo, insieme a Schlein, Conte e Renzi”.

Travaglio contro Vannacci: “Un fascio 2.0 all’acqua di rose”

Nelle scorse ore il generale è stato ospite nel talk “Otto e Mezzo“. Travaglio, in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, ha scritto che “Vannacci non deve camuffarsi: gli basta mostrarsi così com’è. Un fascio 2.0 all’acqua di rose, molto più all’italiana del fascismo vero, con la vestaglina a fiori o la camicetta di lino a righe”.

“Uno xenofobo che parla come un colonnello in pensione di fine ’800, ma con moglie romena. Un omofobo che blatera di normalità e diritto come un tipo da bar al terzo grappino, ma si vede benissimo che dinanzi a un paio di gay o di lesbiche incazzatine se la darebbe a gambe”, ha aggiunto Travaglio.

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Il giornalista torinese ha poi definito Vannacci “il tipico italiano che si finge antitaliano con la pensione a 56 anni. Un furbacchione che sa bene dove grattare la pancia dell’Italia profonda”

In riferimento alle ultime mosse politiche del leader di Futuro Nazionale, Travaglio ha parlato di “tradimenti” nei confronti di “Meloni e Salvini, che prima parlavano come lui e ora fanno l’opposto”.

Il direttore del Fatto Quotidiano non ha nemmeno lesinato critiche alla sinistra: “Ma il vero asso nella manica del generale è l’eterno vizio della sinistra di vedere il ritorno del fascismo dappertutto, trasformando in un uomo d’ordine anche un cazzaro come lui. La sua “remigrazione” o “deportazione” altro non è che una normalissima norma presente in Italia dalla Turco-Napolitano e in tutta Europa: gli immigrati irregolari vanno rimpatriati”.

Infine, sempre secondo il giornalista, ci sarebbe “un bluff già ben visibile” di Vannacci: “Se è contro il “sistema delle poltrone”, perché non molla la sua al Parlamento europeo, ottenuta con la Lega, e non la fa mollare alle centinaia di transfughi imbarcati da altri partiti? Altrimenti la “nuova destra” è formata al cento per cento dai voltagabbana di quella vecchia”.

Tommaso Cerno: “Vannacci non sa dov’è la vera destra”

Anche Tommaso Cerno ha avuto parole tutt’altro che positive per il generale. “Aveva ragione Roberto Vannacci – ha scritto sul quotidiano Il Giornale – a immaginare un mondo al contrario, come da titolo di quel libro scritto male ma che gli diede tanto successo. Quello che non avevamo letto fra quelle righe è che Elly Schlein sarebbe diventata sua compagna e concubina politica”.

Secondo Cerno, Vannacci “da soldato ha comandato i migliori servitori della Patria” mentre ora “si è trasformato in un signore che – sfruttando quei simboli e quella storia ormai non più suoi – vuole contribuire a riempire l’Italia delle persone che (a parole) odia”.

E ancora: “Perché ormai Vannacci è alleato della sinistra, che come al solito trova sempre fuori da se stessa il grimaldello per provare a prendersi le poltrone”.

“Il generale – ha proseguito Cerno – è in campo per aprire le porte agli islamisti e per presentarsi in tv a parlare male degli omosessuali (ne ha conosciuti tanti), salvo poi finire per finanziarne con i suoi voti il Gay Pride di Alessandro Zan. Insomma, una specie di Badoglio dei nostri giorni quando il fascismo si è spostato a sinistra e ha bisogno dei suoi traditori”.

“Signor Generale, noi siamo liberali e le consentiamo di dire qualunque sciocchezza. Tranne una: di essere la vera destra. Perché lei la destra non sa nemmeno dove stia di casa”, ha concluso il giornalista.