Vannacci dà del "Re Mida al contrario" a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce "traditore" e va via

Duro scontro tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”. I due esponenti politici hanno battibeccato pesantemente sul tema dell’Ucraina, con il fondatore di Azione che ha abbandonato il collegamento dopo aver chiamato “traditore” l’ex esponente della Lega.

Scontro in tv tra Vannacci e Calenda

Lo scontro tra Calenda e Vannacci è andato in scena durante la puntata del 10 febbraio della trasmissione “L’aria che tira”, condotta da David Parenzo e in onda su La7.

In collegamento da Roma, Calenda ha ribadito il suo sostegno alla causa ucraina e ha stuzzicato Vannacci – anche lui in collegamento – sul tema del “combattere per la propria patria” che “un ex generale dovrebbe avere chiaro in mente”.

Le accuse di Calenda sull’Ucraina e la replica di Vannacci

Poco dopo, in modo ironico, lo stesso Calenda ha detto di riconoscere a Vannacci una certa coerenza “nell’aver sempre supportato la Russia” fin da quando lavorava nell’ambasciata di Mosca.

“Discorso diverso – ha proseguito Calenda – per la Lega, che invece in Europa vota una cosa e in Italia ne vota un’altra quando si parla di Ucraina. Invece a Vannacci riconosco l’assoluta fedeltà a Putin”. Parole che non sono piaciute all’ex esponente della Lega, fresco fondatore di Futuro Nazionale, che ha subito bollato Calenda come “un Re Mida al contrario”.

Entrando nel merito, Vannacci ha detto di essere pro-Italia e pro-Europa, “perché le spese di questa guerra le sta pagando l’Europa mentre le famiglie subiscono i rincari sulle bollette”. Inoltre, Vannacci ha chiamato in causa lo scandalo corruzione che ha travolto alcuni politici e militari ucraini per instillare dubbi sull’effettivo utilizzo dei fondi.

Calenda: “Vannacci è un patriota di Putin”

“Il problema è strategico – ha detto Vannacci rispondendo a Calenda – l’esito della guerra è ormai stabilito e noi da 4 anni continuiamo con questa strategia. Se Calenda vuole prenda lo zaino, gli scarponi e vada a combattere”.

Dura la replica del fondatore di Azione: “Noi abbiamo pagato lo stipendio per anni a uno che non capisce che difendere la propria patria è fondamentale, significa che abbiamo sprecato soldi”. Poi la conclusione di Calenda prima di abbandonare, piuttosto stizzito, il collegamento: “L’Ucraina non ci chiede di combattere per loro, ma vuole le armi. Lei non ha il senso della patria, è un patriota di Putin e un traditore della patria”.

Accuse che, prevedibilmente, hanno scaldato ulteriormente gli animi con Vannacci che ha detto di non volere ricevere lezioni di patriottismo da Calenda prima di chiedersi “perché l’Unione europea difende un Paese che non è parte dell’Ue e non fa altrettanto con Cipro occupato dalla Turchia”.