Vannacci da solo a destra, le frecciate a Marina Berlusconi e Salvini mentre Meloni per ora chiude al generale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha lanciato una serie di frecciate a Marina Berlusconi e a Matteo Salvini. Sulla prima ha detto: “Sembrerebbe la padroncina di Forza Italia”. La stoccata al leader della Lega sull’allontanamento di Afd dal gruppo politico Id, di cui fa parte il Carroccio: “Quando non fanno comodo li cacciano, quando vincono gli fanno i complimenti”. Intanto, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni per ora ha chiuso la porta a un’alleanza col generale.

Roberto Vannacci contro Marina Berlusconi: le dichiarazioni

Roberto Vannacci, nel corso di un’intervista a concessa a Il Fatto Quotidiano, ha parlato della famiglia Berlusconi e, nello specifico, di Marina e Pier Silvio. Di Marina Berlusconi ha detto: “Sono pronto a confrontarmi con chiunque. Lei sembra la padroncina del partito, tanto che Tajani corre da lei a consultarsi”.

Su Pier Silvio Berlusconi, invece, ha dichiarato: “Ha parlato di noi in termini più aperti al confronto”.

La frecciata di Roberto Vannacci alla Lega di Matteo Salvini

Vannacci ha parlato anche sulle colonne de La Verità. Commentando il recente exploit di Afd in Germania, il leader di Futuro Nazionale (unico partico italiano alleato in Europa con la forza politica tedesca) ha ricordato l’allontanamento di Afd dal gruppo politico Id di cui fa parte la Lega: “Quando non fanno comodo li cacciano, quando vincono gli fanno i complimenti. Questa è la coerenza della Lega“.

Su Instagram, lo stesso Vannacci ha scritto: “Sempre più convinto di aver agito correttamente nel lasciare la Lega”.

FdI chiude all’alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci

Concludendo la panoramica dei rapporti interni alla “destra” in Italia, si registra, intanto, la momentanea chiusura di Fratelli d’Italia a un ingresso di Futuro Nazionale nel governo Meloni.

Il capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, a SkyTg24, ha affermato: “Finché Vannacci continuerà a votare per far cadere Meloni, difficilmente potrà entrare in un governo Meloni“.

Poi ha aggiunto: “Visto che Vannacci continua a votare contro il governo Meloni con Bonelli, Fratoianni e Conte, fa fatica per noi a essere un possibile alleato perché non amiamo fare delle sommatorie senza ragionevolezza. Oggi chi siede all’interno del Parlamento per Futuro Nazionale è gente che è stata eletta per sostenere il governo Meloni e oggi vota contro il governo”.

Ancora Bignami: “Non è che uno cambia il voto e viene dentro, bisogna guardare il merito delle cose e nel merito non condividono quello che fa il governo Meloni e credo che non sia compatibile oggi una possibile alleanza semplicemente perché loro non la vogliono. Noi non abbiamo intendimento di far alleanze con chiunque pur di vincere, come sta facendo la sinistra”.

Sondaggi politici in Italia: la situazione tra Futuro Nazionale, FI, Lega e FdI

In base agli ultimi sondaggi politici in Italia, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è la quarta forza del nostro Paese, con il 7,7% delle preferenze.

In casa “destra” è davanti alla Lega (5,7%) e a Forza Italia (6,9%) e dietro a Fratelli d’Italia (primo partito italiano al 26,8%).