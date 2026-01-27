Vannacci deposita il marchio del partito Futuro Nazionale e rompe con la Lega, "è solo un simbolo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ad oggi manca la conferma ufficiale, ma le ultime notizie su Roberto Vannacci sembrerebbero confermare i rumor che da tempo lo riguardano. Adnkronos apprende che la rottura dell’ex generale con la Lega sarebbe a un punto di svolta, dal momento che il vice di Matteo Salvini avrebbe depositato un simbolo per il nuovo movimento orientato verso l’estrema destra dal nome Futuro Nazionale. Il diretto interessato non si sbilancia: “Mai dire mai”, si limita a commentare.

Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale

Come anticipato, per il momento il diretto interessato non ha confermato né smentito la notizia. Adnkronos ha appreso che sabato 24 gennaio Roberto Vannacci avrebbe depositato presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea (lo precisa Repubblica) il simbolo del suo nuovo partito.

Il suo movimento si chiamerebbe Futuro Nazionale. Il simbolo, mostrato dai quotidiani italiani, mostra una fiamma tricolore sormontata dal nome del partito.

ANSA

Sullo sfondo c’è un vistoso azzurro. La fiamma è stilizzata ma si distingue da quella di Fratelli d’Italia perché raffigurata con le lingue orizzontali, quasi a suggerire uno stato di movimento.

Sarebbe questo, secondo le fonti, il nuovo partito orientato verso l’estrema destra con il quale l’ex generale rilancia la sua linea politica.

Il commento dell’ex generale

Com anticipato, Vannacci non si sbilancia. Interpellato dall’Adnkronos dichiara che quello depositato sarebbe soltanto “un simbolo, come quello del ‘Mondo al Contrario‘ e di ‘GenerazioneXa'”.

“Mai dire mai”, ha aggiunto per concludere dopo le domande incalzanti dei giornalisti.

La rottura con la Lega e Salvini

Il 25 novembre Matteo Salvini ha chiuso la tre giorni della Lega in Abruzzo con un messaggio rivolto a “chi esce fuori dalla Lega” destinato a finire “nel nulla”, secondo il leader del Carroccio.

Chiunque ha ipotizzato che il destinatario di quelle parole fosse proprio l’ex generale, ma in seguito è emerso che il vicepremier si riferiva a Davide Bergamini e Attilio Pierro, passati a Forza Italia. A proposito di Vannacci, quindi, ha detto: “Salvini mette alla porta Vannacci? È un titolo da distonici mentali. Lo vedo in settimana, ti pare che veda uno che ho espulso?”.

Ma poi ha aggiunto: “Ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli ma la forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano”. Non resta che attendere una dichiarazione ufficiale di Vannacci.