Vannacci difende Mario Roggero condannato per omicidio davanti al Parlamento Ue, "onesto, non mollare"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

“Io sto con Mario Roggero. Lo dico davanti al Parlamento europeo, che dovrebbe garantire libertà e democrazia. Un uomo, un padre di famiglia, un lavoratore onesto che oggi si trova in carcere perché una banda di criminali è entrata nel suo negozio. Mario, noi non molliamo: non mollare neanche tu”. Lo afferma il leader di Futuro Nazionale, l’ex generale Roberto Vannacci, in un video postato sui suoi canali social che ha generato migliaia di condivisioni, commenti e like.