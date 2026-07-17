Vannacci difende Mario Roggero condannato per omicidio davanti al Parlamento Ue, "onesto, non mollare"
Il leader di Futuro Nazionale: "In carcere perché una banda di criminali è entrata nel suo negozio"
“Io sto con Mario Roggero. Lo dico davanti al Parlamento europeo, che dovrebbe garantire libertà e democrazia. Un uomo, un padre di famiglia, un lavoratore onesto che oggi si trova in carcere perché una banda di criminali è entrata nel suo negozio. Mario, noi non molliamo: non mollare neanche tu”. Lo afferma il leader di Futuro Nazionale, l’ex generale Roberto Vannacci, in un video postato sui suoi canali social che ha generato migliaia di condivisioni, commenti e like.