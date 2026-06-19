Vannacci difende Meloni da Trump, "stiamo con la Patria, l'Italia non si umilia, non si supplica nessuno"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

fNella nuova polemica Trump–Meloni, interviene anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Che difende la premier dicendo: “Il Presidente del Consiglio rappresenta sempre l’Italia. E l’Italia non si umilia, non si svende, non supplica nessuno”. Ad agitare la politica è la telefonata diffusa in esclusiva dalla trasmissione L’aria che tira: dialogando con un giornalista italiano, Trump ha riferito che Meloni lo avrebbe letteralmente “supplicato” per avere una foto insieme. Dopo la diffusione del servizio, la premier è intervenuta via social per smentire seccamente.

Trump su Meloni

“Mi ha implorato di fare una foto. Voleva davvero tanto una foto con me. Io non l’avrei fatta, ma mi faceva pena“. Così il presidente Trump ha risposto al giornalista di La7 Daniele Compatangelo, che lo aveva contattato per un commento sui principali dossier internazionali dopo il G7 di Evian. Trump ha però spostato immediatamente il discorso su Meloni.

La smentita di Meloni e la solidarietà di Mattarella

La smentita di Giorgia Meloni è arrivata a strettissimo giro, via social: “Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. […] Io e l’Italia non imploriamo mai”. Più tardi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la premier per esprimere solidarietà.

ANSA

Vannacci difende Meloni da Trump

Nonostante le continue critiche e accuse di avere tradito la visione e le politiche di destra, Vannacci ha difeso Meloni.

”L’Italia non può diventare terreno di scontro per calcoli di parte o convenienze politiche del momento. Non condivido chi, per attaccare Giorgia Meloni o il suo governo, finisce per gettare fango sul presidente del Consiglio italiano e, con esso, sull’immagine della nostra Nazione”, ha commentato l’ex generale all’Adnkronos.

“Al di là del colore politico di chi guida il Paese, il Presidente del Consiglio rappresenta sempre l’Italia. E l’Italia non si umilia, non si svende, non supplica nessuno“,

Per Vannacci, “i rapporti internazionali si costruiscono con fermezza, rispetto reciproco e difesa degli interessi nazionali. E quando qualcuno prova a trasformare una ricostruzione, vera o presunta, in un attacco all’immagine dell’Italia, noi sappiamo da che parte stare: dalla parte della Patria”.

“Anche se le parole di cui parla il presidente Trump fossero state proferite – avverte Vannacci – non è accettabile che una circostanza privata venga usata come clava politica contro la dignità delle istituzioni italiane”.

Nella sua breve telefonata con il giornalista di La7, Trump ha attaccato l’Europa definendo fallimentari le politiche energetiche e migratorie. Su questo punto Vannacci concorda: “Da un punto di vista sostanziale, tuttavia, resta condivisibile l’analisi di fondo sul fallimento dell’Europa, che ha attuato politiche disastrose in campo energetico e nel contrasto dell’immigrazione clandestina“.

La chiusura del leader di Futuro Nazionale: “Futuro Nazionale starà sempre dalla parte della Patria, della sua sovranità, del suo prestigio e del rispetto dovuto al popolo italiano. Non arretriamo di un millimetro: la Patria non si usa, non si svende, non si infanga. La Patria si onora, si serve, si difende”.