Vannacci diventa l'imperatore Robertus Vannaccius, Giuseppe Barboni un gladiatore: il video AI che appoggia FN

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 10 luglio 2026 è nato su Instagram e TikTok Robertus Vannaccius, l’alter ego dell’antica Roma che appoggia il leader di Futuro Nazionale, tanto che nella bio dell’account c’è un rimando all’iscrizione al partito dell’ex generale. Tra richiami a “legionari” e “tradizioni”, nel video pubblicato lunedì 20 si vede Vannaccius nel Colosseo, seduto accanto a Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e alla moglie Camelia Mihailescu (che mostra un dito medio, riprendendo il caso di cronaca in Versilia), che dà il via libera al gladiatore Giuseppus Barbonus (alias Giuseppe Barboni, militante di Futuro Nazionale che a San Benedetto del Tronto ha picchiato un immigrato di origini irachene) per “finire” Elly Schlein, Giuseppe Conte, Laura Boldrini e Romano Prodi a colpi di falce e martello, insieme a un leone. Seduti sugli spalti si scorgono anche Mario Draghi, Roberto Speranza e Beatrice Lorenzin. L’ideatrice è l’utente VANESSAI.