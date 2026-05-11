Vannacci e il retroscena su Salvini dopo l'addio alla Lega, "non ha risposto agli auguri di compleanno"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Dimostra che ho fatto la scelta giusta”. Così Roberto Vannacci commenta gli ultimi sondaggi che danno il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, a poca distanza dalla Lega di Matteo Salvini. Sui motivi del suo addio, il generale parla dell’atteggiamento ostile di diversi esponenti leghisti e del “sovranismo a giorni alterni” mostrato dal partito tra Italia ed Europa. Poi svela un retroscena su Salvini, che non ha risposto al messaggio di auguri che gli aveva mandato Vannacci per il compleanno.

Roberto Vannacci e l’addio alla Lega

In una intervista a La Verità, Roberto Vannacci torna sulla rottura con la Lega di Matteo Salvini, consumatasi a inizio 2026, dopo l’elezione al Parlamento Europeo e la nomina a vicesegretario del partito.

“Ero entrato da indipendente, avevamo fatto un patto di principi”, ricorda Vannacci, ma le cose sono poi cambiate.

ANSA

“Non posso votare in Europa contro le armi – spiega – e poi accettare l’opposto in Italia. Non posso condividere il sovranismo a giorni alterni“.

Vannacci parla anche dell’atteggiamento ostile nei suoi confronti di diversi esponenti della Lega, da Zaia a Fontana: “Non c’era giorno senza polemica“.

Il retroscena su Salvini e Meloni

Roberto Vannacci rivela poi di non aver più sentito Matteo Salvini dall’addio alla Lega.

Due mesi fa, racconta, gli ha inviato un messaggio di auguri per il compleanno, a cui Salvini non ha risposto: “Immagino che non abbia trovato il tempo, visto che fa sia il ministro che il segretario”.

Vannacci poi conferma quanto riferito dal Corriere della Sera: dopo l’addio alla Lega c’era stata la possibilità di entrare in Fratelli d’Italia.

“Ci sono stati dei contatti” con il partito di Giorgia Meloni, rivela Vannacci, “abbiamo discusso anche di Europee”.

Futuro Nazionale nel centrodestra?

Il presente di Roberto Vannacci è ora Futuro Nazionale, il futuro sarà nel centrodestra?

Vannacci dice che il dialogo con la maggioranza guidata da Meloni è aperto e che FN entrerà nel centrodestra “solo a condizioni ben precise”.

Forte del fatto che, stando ai sondaggi, i suoi voti potrebbero essere determinanti alle prossime elezioni, Vannacci detta le sue condizioni, “linee rosse” come preferisce chiamarle: postura internazionale, uscita dal Green Deal, nucleare, bloccare l’immigrazione clandestina.

Su diversi temi c’è convergenza, anche se, aggiunge, c’è un centrodestra, Forza Italia, che a Bruxelles “si muove più in linea con il Pd”.