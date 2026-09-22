Vannacci e la frase di Tajani sulle gonne delle donne, "Io le preferisco senza": si riaccende la polemica

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna”, questa la frase di Roberto Vannacci per commentare le parole di Antonio Tajani durante la kermesse ‘Itaca’ di Formello.

Cosa aveva detto Antonio Tajani

Nella giornata del 19 settembre, Antonio Tajani aveva dichiarato: “Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare? Io scelgo sempre quella carina, seria, credibile. Preferisci quella così o quella seria, che magari ha le gonne un po’ più lunghe di quell’altra”.

Successivamente il ministro aveva poi aggiunto: “Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni, estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Non l’ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica”.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani era ritornato sulle sue dichiarazioni a margine del’Assemblea dell’Onu a New York.

Inoltre, ha dichiarato: “Ho nominato e ho voluto nominare Ambasciatore in Iran e Ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio delle mie azioni a difesa del diritto delle donne. Ne potrei fare altri cento. Non voglio fare polemiche né alimentare polemiche”. E ancora, il ministro ha ribadito: “Voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi perché da parte mia non c’è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Ripeto, lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale”.

Il commento di Roberto Vannacci

A Sky Tg24 durante un’intervista a Start, Roberto Vannacci ha commentato le dichiarazioni di Antonio Tajani.

Queste le sue parole: “Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna”

Ha poi aggiunto in conferenza stampa: “Era una domanda fatta con leggerezza, alla quale io ho risposto con altrettanta leggerezza”.

Come riporta Adnkronos, sempre durante lo stesso intervento, il leader di Futuro Nazionale ha specificato: “Una donna senza gonna potrebbe avere i pantaloni. Non sono un bacchettone, quindi non mi vergogno di quello che dico. Non è tramite un capo di abbigliamento che si classificano le donne”.

In merito alle donne ha voluto aggiungere: “Sono esseri fantastici e meravigliosi che io adoro, in quanto un dono dell’universo, l’unico essere che può dare la vita. Io mi inchino di fronte a loro e rifiuto ogni procedura di omologazione o di omogeneizzazione con l’uomo”.

Le reazioni

La provocazione di Roberto Vannacci è stata commentata da alcuni esponenti politici.

Stefano Bonaccini, presidente del Pd, ha scritto sui social:“Da uno che propone di separare, a scuola, i bimbi disabili dagli altri alunni, ci si può aspettare qualsiasi affermazione altrettanto ignobile”.

Per Elisabetta Piccolotti di Avs “l’imminente sconfitta elettorale sta mandando fuori di testa gli uomini del centrodestra. Ogni giorno regrediscono un poco: Tajani è tornato negli anni ’50, Valditara – con i suoi divieti di educazione sessuale – al Medioevo e ora abbiamo anche Vannacci che sta regredendo fino allo stato animale. Starebbero bene a fare le comparse in un parco a tema o in un circo ci porterei volentieri mio figlio per fargli vedere quanta pena faceva una parte degli uomini prima che le donne si liberassero grazie al femminismo”.

Intanto, Roberto Vannacci è intervenuto in merito al caso sul simbolo e nome di Futuro Nazionale.