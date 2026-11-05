Vannacci e la frecciata a Meloni, "ha deluso come Trump, rischia di perdere anche lei senza Futuro Nazionale"

Roberto Vannacci è tornato a criticare Giorgia Meloni e l’operato del governo. Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato che la premier rischia una disfatta come quella di Donald Trump, dopo che nelle elezioni Midterm Usa il partito repubblicano è stato sconfitto sia alla Camera sia al Senato dai democratici. Secondo il generale, la presidente del Consiglio ha disatteso le aspettative che gli italiani avevano riposto in lei.

Vannacci duro con Meloni: il paragone con Trump

Vannacci, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha commentato la sconfitta di Trump, affermando che il tycoon ha deluso gli elettori e facendo un paragone con Giorgia Meloni: “Trump si era presentato come un pacificatore, al grido di “Prima l’America”. Ma ha disatteso le aspettative, senza riuscire a fermare il conflitto in Ucraina e scatenandone uno in Iran. Ha deluso, un po’ come Giorgia Meloni, che prometteva “Prima gli italiani””.

A questo punto il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato che la premier “ha accettato tutti i diktat dell’Europa, quella a cui aveva promesso che “sarebbe finita la pacchia”, iniziando dal green deal, che uccide le nostre imprese, passando alle politiche migratorie inadeguate”. E ancora: “Forse è per questo che ha difficoltà ad allearsi con noi: rappresentiamo la coscienza di ciò che non ha fatto”.

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Quando a Vannacci è stato chiesto se Meloni rischia una batosta come quella ricevuta da Trump, è arrivata una risposta netta: “Assolutamente sì, a meno che non si affidi a Futuro nazionale. Serve un radicale cambio di rotta“. Un altro tema riguardante Futuro Nazionale è la minore presenza dei suoi membri nei media. A detta di Gianni Alemanno, “Fn è stato marginalizzato”.

“Ma certo – ha osservato Vannacci – Per tutta l’estate le trasmissioni Mediaset hanno sparato contro di noi, senza che io o rappresentanti di Futuro nazionale potessimo essere presenti per ribattere. Poi devono essersi accorti che come strategia non funzionava, e allora hanno deciso di ignorarci. Come fanno peraltro molti quotidiani”. Secondo il generale, dietro a tale scenario c’è la mano del centrodestra “che ha scelto aprioristicamente di non allearsi con Futuro Nazionale”.

Tuttavia, secondo Vannacci, la situazione potrebbe cambiare a ridosso del voto: “Con il pretesto del voto utile stanno provando a rosicchiarci un po’ di consensi. Poi a 45 giorni dalle elezioni Meloni deciderà se sarà conveniente allearsi con noi. Per adesso manda avanti contro di noi i suoi sgherri, come La Russa. Ma una parola dritta su un’intesa con Fn non l’ha mai detta”. In realtà la premier pochi giorni fa ha lasciato intendere di non volersi alleare con Futuro Nazionale per non essere ricattabile politicamente.

Meloni e il discorso sulla ricattabilità: porte chiuse a Vannacci

“Voglio chiedere agli italiani di continuare a governare senza ricatti. Non ero ricattabile prima, non mi sono fatta ricattare in questi anni di governo, non intendo esserlo domani”, ha spiegato Meloni, nel libro di Bruno Vespa, rispondendo alla domanda perché non intendesse allearsi con Vannacci.

“Io voglio tornare al governo e lo voglio fare con il centrodestra che conosciamo, arricchito da nuovi movimenti civici che si stanno formando e possono rafforzare la nostra offerta politica – ha continuato la presidente del Consiglio – L’onorevole Vannacci era vicesegretario della Lega e ha scelto lui di abbandonare la Lega e, quindi, il centrodestra”.

E ancora: “Così hanno fatto i parlamentari che lo hanno seguito, tutti eletti con il centrodestra, tradendo il mandato elettorale e scegliendo di collocarsi all’opposizione, votando ormai costantemente contro il governo in compagnia di Conte e Schlein, Renzi e Fratoianni. Un ‘campo larghissimo’, dove molto spesso persino le argomentazioni sono simili”. Secondo Meloni, Futuro nazionale ha un obiettivo dichiarato, “far perdere alle urne il primo presidente del Consiglio che la destra italiana abbia mai espresso”.

Vannacci ha risposto alla premier, parlando ai microfoni di Un giorno da pecora: “Voglio far perdere il centrodestra? Io rispondo: come mai Meloni vuole far vincere la sinistra, ce lo spieghi. Il campo larghissimo è il camposanto e sicuramente non ci sto, invece a destra sembra si sia formata una ammucchiata. Oltre ai partiti dell’alleanza si è aggiunto Cateno De Luca, Marattin, forse Calenda”.

Vannacci ago della bilancia

Secondo i sondaggi, Futuro Nazionale ha avuto una flessione nelle rilevazioni di recente. Tuttavia gli analisti sottolineano che al momento la ‘creatura’ di Vannacci continua a essere l’ago della bilancia per il centrodestra. Se si andasse a votare oggi, senza l’alleanza di Futuro Nazionale, l’attuale compagine di governo rischierebbe di perdere le elezioni.