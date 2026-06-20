Vannacci e la polemica sul reato di femminicidio, nuova provocazione con "l'immigraticidio"

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Roberto Vannacci ha continuato la sua polemica contro il reato di femminicidio, dicendo di essere contrario all’istituzione di reati in base alle caratteristiche immutabili delle vittime. Questi reati però esistono già e sono per lo più contenuti in una legge del 1993, la cosiddetta Legge Mancino, che ha introdotto nel codice penale italiano una serie di crimini d’odio.

Vannacci ancora contro il femminicidio

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è tornato a criticare l’istituzione di un reato separato di femminicidio, sostenendo che, se esiste un reato del genere, ne andrebbe introdotto uno uguale per ogni categoria protetta come l’immigraticidio.

“Voglio che chi usa violenza contro le donne marcisca dietro le sbarre, che si tenga conto delle circostanze aggravanti. Ma io contesto la fattispecie specifica” ha dichiarato Vannacci ospite a SkyTg24.

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“Siamo contrari alla creazione di nuovi reati come l’islamofobia o l’omofobia” ha poi aggiunto Vannacci.

La Legge Mancino esiste già

Questi reati, con un nome diverso, esistono però già nel codice penale italiano. Nel 1993, infatti, il Parlamento ha approvato la cosiddetta Legge Mancino, che ha introdotto diversi crimini d’odio nella legislazione italiana.

La legge ha stabilito le pene per le aggravanti d’odio, ma ha anche stabilito per la prima volta crimini specifici che, di fatto, sono quelli che il leader di Futuro Nazionale non vorrebbe che fossero introdotti.

Ad esempio, la Legge Mancino, attraverso l’articolo 604-bis del Codice Penale, punisce sia la propaganda di idee basate sull’odio razziale o religioso, sia l’istigazione a commettere atti di violenza basati sulle stesse idee.

Quindi il reato di “islamofobia”, essendo l’islam una religione, esiste già. Non esiste esplicitamente quello di “omofobia”, ma spesso la legge Mancino è stata utilizzata in varie sentenze anche per punire discriminazioni di questo tipo.

Le argomentazioni contro e a favore di un reato separato di femminicidio

Il reato di femminicidio come fattispecie a sé stante distinta dall’omicidio è stato introdotto nel 2025. Prevede l’ergastolo anche senza aggravanti per chi uccide una donna per motivi d’odio o finalità di possesso. L’omicidio, normalmente, è punito con 24 anni di carcere.

Ci sono diverse argomentazioni contro questa legge. Alcuni giuristi sostengono che le aggravanti fossero già sufficienti, che il nuovo reato crei confusione, che sia difficile da definire e che non abbia una vera utilità pratica.

Le argomentazioni a favore vedono il reato di femminicidio sia come la risposta a un’emergenza, sia come una presa di posizione morale da parte dello Stato. Servirebbe anche a migliorare i dati sui femminicidi, che oggi sono molto imprecisi.

Perché non è stato introdotto il reato di “immigraticidio”

L’argomento di Vannacci contro il reato di femminicidio non è tra i più utilizzati perché il leader di Futuro Nazionale si confonde sulle ragioni per cui questa fattispecie è stata introdotta. Non è stata prevista per principio, cioè per differenziare la gravità di un reato in base alle vittime, ma per contrastare un’emergenza.

In Italia la percentuale di donne uccise sul totale degli omicidi continua ad aumentare, perché il numero totale degli omicidi sta calando, ma quello di femminicidi rimane stabile. Questa è percepita come un’emergenza, quindi lo Stato ha ritenuto di dover intervenire.

Se si registrasse un fenomeno simile che vede gli immigrati come vittime, per utilizzare l’esempio di Vannacci, il legislatore potrebbe pensare di introdurre reati specifici per chi uccide una persona per odio razziale o xenofobia.