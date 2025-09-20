Vannacci e Salvini a Pontida in nero per Charlie Kirk, il segretario della Lega a sorpresa al raduno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberto Vannacci e Matteo Salvini a Pontida nel nome di Charlie Kirk. Il segretario della Lega è arrivato a sorpresa al raduno del suo partito nonostante le coliche renali gli avessero fatto rimandare tutti gli impegni. Acclamato sul “pratone” come l’eurodeputato, entrambi sono saliti sul palco vestiti in nero in onore dell’attivista americano dell’universo Maga ucciso in un attentato durante un dibattito in un’università dello Utah. Un personaggio di cui l’ex generale ha esortato a portare avanti l’eredità.

Vannacci celebra Charlie Kirk

Davanti ai giovani leghisti che lo hanno accolto al grido di “c’è solo un generale”, Roberto Vannacci si è presentato con una maglietta nera con il volto di Charlie Kirk e la scritta “Freedom”

“Non dobbiamo solo parlare di Charlie Kirk, dobbiamo esserne gli eredi – ha affermato – nei palazzetti dello sport, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze. Qualsiasi idea che avete non è mai sbagliata. Qualsiasi idea si combatte con il dubbio, le domande e le spiegazioni, non con la censura, con i tribunali e tanto meno a fucilate. Quindi tutti noi qua oggi siamo come Charlie Kirk e ne porteremo l’eredità nel sangue, nelle vene e tra la gente”

ANSA

Roberto Vannacci con la maglietta dedicata a Charlie Kirk sul palco di Pontida

L’ex generale al raduno della Lega

Durante l’incontro il vicesegretario non ha mancato di sferrare un attacco contro la sinistra tirando in ballo Roberto Saviano: “Il vittimismo non fa parte della destra, è Saviano che gira con la scorta non il sottoscritto. Quindi sono loro le vittime, oggi se non sei una vittima non sei nessuno”.

Vannacci si è poi espresso anche sull’immunità della collega al Parlamento europeo Ilaria Salis, che secondo lui “non è assolutamente giustificata”, e ai cronisti che gli chiedevano se aspirasse a guidare la Lega ha risposto:

“No, aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi hanno dato 563mila elettori”

Salvini a sorpresa a Pontida

In serata, l’intervento anche del segretario Matteo Salvini, arrivato a Pontida a sorpresa dopo aver annunciato la sua presenza soltanto nella seconda giornata del raduno, a causa di controlli medici per coliche renali.

“Al Pronto soccorso mi hanno detto di riposarmi, voi siete il mio riposo” ha detto di fronte ai militanti assicurando di stare meglio.

Anche il vicepremier è salito sul palco vestito di nero in segno di lutto di Charlie Kirk, alla vigilia dei funerali in Arizona. Il ministro non ha perso l’occasione per punzecchiare la leader dell’opposizione.

“I giornalisti che ci hanno chiesto perché le magliette per Charlie Kirk sono nere e se era un messaggio politico. Ma se stai commemorando qualcuno che non c’é più, le fai fucsia le magliette? Chissà mai che messaggio vorranno mandare…. Diciamo che noi non abbiamo gli armocromisti che ha la Schlein, noi ce lo organizziamo da soli il look”