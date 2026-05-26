Vannacci e Salvini contro Mediaset, frecciate a Marina, Pier Silvio Berlusconi: acque agitate nel centrodestra

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A poche ore dalla chiusura delle amministrative, Roberto Vannacci lancia frecciatine a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Il leader di Futuro Nazionale, reduce da una buona affermazione a Vigevano, ha commentato la sua scarsa partecipazione ai programmi Mediaset e non ha risparmiato critiche alla gestione di Forza Italia. A sua volta il segretario Antonio Tajani ha replicato alle parole dell’ex leghista.

Cos’ha detto Vannacci su Mediaset e Marina Berlusconi

“Non mi pronuncio sui programmi Mediaset perché ultimamente mi sembra di essere stato invitato su Rete 4 da Realpolitik”, ha esordito Vannacci. Il commento è arrivato durante la presentazione dei consiglieri regionali Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi, che hanno appena aderito al movimento del generale.

Quest’ultimo ha detto che non sarebbe sorpreso se ci fossero “ordini di scuderia” e che Marina Berlusconi ne avrebbe “piena titolarità”. “Mi stupisce quando parla impersonificando linea politica di Forza Italia”, ha però chiosato Vannacci.

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Com’è nata la polemica tra Roberto Vannacci e Marina Berlusconi

Il fondatore di Futuro Nazionale, quindi, si domanda se “si vuol passare idea che Forza Italia sia partito eterodiretto, comandato da soldi ed editoria?”

Poi Vannacci ha posto altre domande: “Marina Berlusconi è segretario generale di Forza Italia? Quale ruolo ha in Forza Italia Marina Berlusconi? Fatemi capire perché io non ho ancora capito. Quindi quando dice ‘noi’ a chi si riferisce? A Mondadori?”. I commenti pepati di Vannacci fanno riferimento ai rumors riguardanti una presunta chiusura, espressa da Marina Berlusconi, all’ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra.

Le prossime mosse del partito di Roberto Vannacci, tuttavia, continuano a creare una certa agitazione nel centrodestra. Rispondendo ai giornalisti, Vannacci non ha escluso di parlare nei prossimi giorni con Antonio Tajani, segretario di Forza Italia. Quest’ultimo, commentando i risultati elettorali, ha tenuto a sottolineare che a Vigevano l’exploit non è stato di Vannacci ma di Forza Italia: “FI cresce ovunque, anche dove non abbiamo vinto. Penso a Vigevano dove siamo la prima Forza del centrodestra”.

Salvini sull’editoria: “Mediaset? Lì mi fermo…”

Restando in tema centrodestra e media, una recente dichiarazione di Matteo Salvini ha chiamato in causa ancora Mediaset. Intervenendo a un convegno sul sistema radiotelevisivo locale, il segretario della Lega ha detto che tutelare l’emittenza locale è una questione di tenuta democratica e di libertà di informazione.

“Perché nelle tv e radio locali hai editori di qualsiasi orientamento politico, mentre a livello nazionale hai la Rai che è tutto e il contrario di tutto, hai Mediaset … e lì mi fermo”, ha commentato Salvini.

Gli editori replicano a Salvini: “Paragone offensivo”

Un intervento che però ha provocato una reazione piccata da parte della Fieg, la federazione degli editori dei giornali, in merito al paragone fatto dal vicepremier tra audience delle tv locali e copie vendute dai quotidiani. Secondo Salvini, i dati Agcom indicherebbero che “tutti i giornali italiani, messi insieme, non arrivano al milione e mezzo di copie fra carta e digitale”, mentre radio e tv locali raggiungerebbero numeri “quattro o cinque volte” superiori.

Secca la replica della Fieg, che ha bollato il paragone come “fuorviante e offensivo per gli stessi lettori”. “Paragonare le copie cartacee ai contatti complessivi di radio e televisioni equivale a confrontare pere con mele”, ha replicato Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione Italiana Editori Giornali. “Nessuno valuterebbe oggi la forza della televisione o della radio contando gli apparecchi venduti”, ha aggiunto.