Vannacci esulta nonostante la sconfitta alle elezioni suppletive a Reggio Calabria: "Siamo appena decollati"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vannacci esulta per l’11% alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, anche se il candidato Giannetta perde e il seggio va al centrodestra con Roscioli (51%). Nel post il leader di Futuro Nazionale cita le scollature, riferimento al caso Siracusano, e rivendica il suo programma citando remigrazione, quoziente familiare e no al green deal.

Elezioni suppletive, Vannacci perde ma gongola

Un jet che rompe il muro del suono: così Roberto Vannacci sintetizza il momento di Futuro Nazionale, che alle elezioni suppletive di Reggio Calabria perde contro Roscioli ma raggiunge l’11%, o giù di lì.

L’immagine, comparsa sul suo profilo Facebook, è accompagnata da un post in cui l’ex generale rivendica il dato come un successo. “Futuro Nazionale vola e conquista l’11%. Senza aver mai rinculato di un millimetro” sottolinea Vannacci.

“Remigrazione, quoziente familiare, lavoro a 14 anni, stop denaro a Kiev, patriarcato mediterraneo, l’aborto non è un diritto, importazione dell’energia da chi ce la vende a miglior prezzo, no al green deal, via gender e islam dalle scuole, abrogazione reato di femminicidio, difesa e promozione della cultura e della civiltà italiana” ha aggiunto, elencando i capisaldi del suo programma.

La battuta sulle scollature

Poi la stoccata con riferimento all’ultima polemica pre elezioni: “Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”.

Il gancio è alla controversa immagine (comparsa sui social di Vannacci) della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto, ritoccata con l’intelligenza artificiale per mostrare un décolleté più profondo.

La versione del centrodestra

Il centrodestra ha letto i risultati delle elezioni in modo diverso, e non c’era dubbio su questo. Occhiuto ha ironizzato, pungolando l’ex generale (“Vannacci voleva la sua Sassonia?”). La capogruppo azzurra al Senato Stefania Craxi ha invece sintetizzato: “Non vedo l’effetto Vannacci”. Giorgia Meloni si è limitata a sottolineare la tenuta dell’alleanza contro il campo largo.

Pesa infine l’affluenza, crollata al 22,34% contro il 49,4% delle politiche del 2022: un test locale, in vista del voto nazionale del 2027, da leggere con cautela.

Com’è andata a Reggio Calabria

La cifra di cui parla Vannacci è comunque un arrotondamento per eccesso. A scrutinio concluso il candidato del partito, Domenico Giannetta, si è fermato al 10,94%, un risultato comunque migliore dei sondaggi nazionali sul movimento ma distante dal boom da alcuni preventivato alla vigilia.

Il seggio in palio alla Camera era quello lasciato libero da Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia diventato sindaco del capoluogo reggino in primavera. Ha vinto Fabio Roscioli, tesoriere nazionale azzurro appoggiato da tutto il centrodestra, con circa il 51% dei voti, davanti a Frank Benedetto, sostenuto dal campo largo, fermo al 36,6%.