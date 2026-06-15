Vannacci fa arrabbiare la cugina di Lucio Dalla usando "Futura" all'assemblea del partito: cosa dice il testo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Vannacci ha scelto una canzone di Lucio Dalla come inno del proprio partito. In particolare, anche per via del riferimento al nome quasi in comune con “Futuro Nazionale“, avrebbe fatto risuonare all’Auditorium Conciliazione, dopo il suo intervento, la canzone “Futura”. Prima di mandare il brano avrebbe dichiarato che “il grande Lucio Dalla guarda al futuro, proprio come noi”. Un’appropriazione che i parenti del cantautore hanno definito non solo non autorizzata, ma soprattutto “spiacevole”.

Vannacci usa una canzone di Lucio Dalla

Durante l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci ha deciso di far risuonare le note di una canzone di Lucio Dalla. Si tratta di “Futura”, brano che doveva presentare i programmi per cultura, musica e sport delle immaginate avanguardie futuriste.

Si tratterebbe dei comitati costituenti che dovrebbero occuparsi anche delle attività culturali e sportive. In teoria la scelta della canzone sta per il “guardare al futuro” come annunciato dallo stesso Vannacci, ma il richiamo sembra essere anche al nome del partito “Futuro Nazionale”.

L’ha fatta risuonare alla fine del suo intervento, durato oltre un’ora, introducendola con la frase: “Il grande Lucio Dalla guarda al futuro, proprio come noi”.

La reazione di parenti e Fondazione Dalla

La scelta di Roberto Vannacci, però, non è piaciuta né ai parenti, né alla Fondazione Lucio Dalla. Dea Melotti, cugina dell’artista e vicepresidente della fFndazione, ha dichiarato che non è stata chiesta alcuna autorizzazione e “Se quello da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio”.

Un altro commento della fondazione, in questo caso da parte di Daniele Caracchi, esprime la sorpresa di vedere la canzone alla fine del comizio di Vannacci.

“Siamo rimasti spiazzati e meravigliati. Per tutelare l’immagine e l’arte di Lucio non abbiamo mai consentito che venisse fatto un uso in un contesto politico, a prescindere dal partito”, spiega. La linea è quella di fare chiarezza per l’utilizzo considerato improprio.

Cosa racconta “Futura”: il testo

La canzone di Lucio Dalla, secondo quanto dichiarato anche dalla stessa famiglia, non può essere quanto più distante possibile dall’immaginario di Vannacci. Lucio Dalla, in un’intervista di diversi anni fa, ha spiegato come è nata una delle sue canzoni più amate, ovvero proprio “Futura”. Si tratta di una canzone di speranza e del simbolo di un futuro che si spera migliore. Il brano chiude l’album “Dalla” del 1980, pubblicato nove anni prima della caduta del muro di Berlino.

Dalla ha spiegato come è nato il brano: “Nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone. La scrissi una volta andato a Berlino. Non avevo mai visto il muro”. Seduto su una panchina a fumare una sigaretta, Dalla racconta che accanto a lui si andò a sedere Phil Collins, che in quei giorni era a Berlino per un concerto dei Genesis. Fumarono in silenzio, senza dirsi una parola, e in quella mezz’ora, raccontò, scrisse il testo di “Futura”.

“La storia di questi due amanti, uno di Berlino Est, l’altro di Berlino Ovest, che progettano di fare una figlia che si chiamerà Futura”, ha spiegato.

Un estratto del testo:

Nascerà e non avrà paura nostro figlio

e chissà come sarà lui domani

su quali strade camminerà

cosa avrà nelle sue mani.. le sue mani

(…)

e se è una femmina si chiamerà Futura.